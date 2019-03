FOTO: HT uskoro seli iz Sky Officea. Pogledajte gdje će mu biti novo sjedište

Hrvatski Telekom ponovno mijenja adresu početkom svibnja. Sjedište ove telekomunikacijske kompanije seli se iz Sky officea u zgradu na Radničkoj cesti.

Novo poslovno sjedište Hrvatskog Telekoma bit će u unajmljenom prostoru, na adresi Radnička cesta 21 u Zagrebu, kazali su iz te tvrtke za Lider.

– Novi i suvremeni radni prostor zadovoljava sve potrebe modernog načina poslovanja te će se tamo preseliti većina odjela Hrvatskog Telekoma u Zagrebu, dok će određene službe, od iznimne važnosti u tehničkom aspektu, ostati raspoređene na drugim lokacijama. Preseljenje u novi radni prostor u skladu je i s transformacijskim projektima koje kompanija provodi, a usmjereni su na digitalizaciju i pojednostavljenje korisničkog puta te uvođenje novog, agilnog načina rada u kompaniju – pojasnili su ovu odluku iz HT-a.

Početak preseljenja planiran je početkom svibnja, a očekuje se kako će preseljenje biti dovršeno krajem lipnja.

To je treće preseljenje HT-a u posljednja dva desetljeća. 2013. je napustio HoTo toranj u Savskoj gdje je bila sjedišnjica tvrtke od 2002. HT je trebao u Savskoj ostati do 2017., no ugovor o najmu raskinut je prije isteka tog perioda. Iako je ponovno sklopljen ugovor o dugoročnom najmu za 18 katova Sky Officea, taj je najam potrajao tek nešto više od pet godina.