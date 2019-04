FOTO: Pogledajte kako izgleda novi restoran riječkog Surf’n’Friesa u Tbilisiju

Riječka tvrtka Surf’n’Fries otvorila je u srijedu prvi restoran brze hrane u Gruziji, u središtu glavnoga grada Tbilisija, čime je počela širenje na još jedno tržište. Surf’n’Fries namjerava otvoriti još nekoliko prodajnih mjesta na jezerima u okolici Tbilisija koja posjećuju brojni turisti.

– Vjerujemo da će naše inovativno i prepoznatljivo pakiranje i na ovoj lokaciji doći do izražaja. Ovakve su se lokacije dosad pokazale jako dobrim za našu ponudu u kojoj ključnu ulogu ima naša ambalaža koja je idealna za grab and go način konzumacije. Naša standardna ponuda i ovdje će se sastojati od pomfrija, chicken nuggetsa, chicken tendersa, mozzarella chees, raznih receptura loaded friesa, Surf Doga, te nezaobilazne palete od 35 različitih jedinstvenih receptura umaka. S obzirom da uvijek nastojimo ubaciti i neki od lokalnih okusa, odlučili smo da to bude jedan sirni proizvod pod imenom Sulguni Cheese – kaže Denis Polić suosnivač Surf’n’Friesa.

Surf’n’Fries je posluje već 10 godina, otvorio je više od 60 objekata na četiri kontinenta.