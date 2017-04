Glazbena industrija ostvarila najveći rast prihoda u posljednjih 20 godina

Prihodi glazbene industrije porasli su prošle godine najsnažnije u dva desetljeća zahvaljujući brzom širenju ‘streaminga’, objavila je u utorak međunarodna organizacija za promociju, zaštitu i distribuciju glazbe.

Unatoč padu prodaje CD-ova i slabijoj distribuciji glazbe putem interneta, prihodi od prodaje nosača zvuka na svjetskoj razini u protekloj su godini porasli za 5,9 posto, na ukupno 15,7 milijardi dolara, ističu iz Međunarodne federacije fonografske industrije (International Federation of the Phonographic Industry – IFPI). Rast je nadmašio prošlogodišnjih 3,2 posto i najsnažniji je od 1997. godine, kada je to međunarodno glazbeno udruženje počelo voditi statističke podatke na svjetskoj razini.

Pritom su prihodi od streaminga, usluge internetskog prijenosa i reprodukcije glazbenih sadržaja, skočili su u 2016. godini za 60 posto. Vodeće je mjesto u tom segmentu pripalo platformi Spotify, no izvješće pokazuje kako tržište podupire veća mogućnost izbora za potrošače među platformama poput Apple Musica, Tidala i Deezera. Čelnici tvrtki i udruženja iz glazbene industrije upozoravaju pritom kako je tržište i dalje krhko te kako se industrija mora nastaviti prilagođavati. Dodaju i da je streaming još u povojima.

“Trebamo biti svjesni da oporavak traje tek dvije godine, nakon desetljeća i pol pada”, kazao je izvršni direktor za međunarodne i globalne komercijalne usluge u grupi Warner Music, koja spada među najveće u glazbenoj industriji. Izvršna direktorica IFPI-ja Frances Moore naglasila je da je ključno ulagati napore u održivi rast, dijelom i kroz nastavljena ulaganja u umjetnike, koji u konačnici donose bogatstvo glazbenoj industriji.

Prodaja nosača zvuka porasla je na gotovo svim velikim tržištima, a rast je bio posebice snažan u zemljama u razvoju, zahvaljujući lokalnim streaming platformama i jeftinijim pametnim telefonima. Pritom su prihodi u Kini porasli 20 posto, 24 posto u Meksiku te 26 posto u Indiji. Latinska Amerika je s 12 posto bila najbrže rastuća regija, iako je u najmnogoljudnijoj zemlji te regije Brazilu prodaja blago pala.

Kina tek dvanaesto tržište na svijetu po visini prihoda

Iz IFPI-ja poručuju kako veliki potencijal za rast vide u Kini, koja unatoč više od milijardu stanovnika i rastućem srednjem sloju ostaje tek dvanaesto glazbeno tržište na svijetu po visini prihoda. Na svjetskoj razini, prihodi od preuzimanja glazbe s internetskih kanala kao što je iTunes pali su više od 20 posto. Prodaja fizičkih medija pala je 7,6 posto, iako je prodaja CD-ova i dalje snažna na ključnim tržištima Japana i Njemačke.

Izvršni potpredsjednik za digitalnu strategiju u najvećoj svjetskoj glazbenoj grupaciji Universal Michael Nash rekao je kako održavanje ravnoteže između različitih formata predstavlja zahtjevan posao, pri čemu segment preuzimanja glazbe s interneta doživljava pad u srazu s rastućim streamingom, dok je zahvaljujući kolekcionarima ojačalo tržište vinila.

Izvješće pokazuje kako je najpopularniji umjetnik na svjetskoj razini u prošloj godini bila kanadska hip-hop zvijezda Drake, zahvaljujući hitovima poput ‘One Dance’, koji je zabilježio veliki uspjeh na streaming platformama. Rock legenda David Bowie, koji je umro prošle godine, nalazi se na drugom mjestu. Na listi albuma prvo mjesto pripalo je ‘Lemonade’ američke pjevačice Beyonce.

