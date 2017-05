G. Marić nakon ‘dubinskog uvida’: Trajno rješenje za Borovo je dokapitalizacija

Ministar državne imovine Goran Marić poručio je u utorak kako dugoročno rješenje problema vukovarskog Borova vidi u dokapitalizaciji te tvrtke.

– Ovih dana radimo dubinski uvid u stanje društva jer želimo pripomoći i stvoriti uvjete za dugotrajno rješenje i stabilno poslovanje Borova, rekao je Goran Marić koji je tijekom radnog posjeta Vukovaru obišao i Borovo, tvrtku koja se nalazi u državnom vlasništvu.

Naglašavajući da je proizvodnja temelj gospodarskih aktivnosti, poručio je da će Vlada i Ministarstvo državne imovine učiniti sve da proizvodnja opstane u Hrvatskoj, a pogotovo u Borovu, tvrtki s oko 600 zaposlenih.

– Pronaći će se trajno rješenje, pripremit će se model i mi vidimo dugotrajno rješenje u dokapitalizaciji društva, istaknuo je Marić.

Glavni problem: ‘Nedostatak i nedostupnost kapitala’

Predsjednik Uprave Borova Gordan Kolundžić kaže kako je posjet ministra Marića dokaz da se Vlada “hvata u koštac” s ozbiljnim problemima u Borovu i da nalazi modalitete kako ih riješiti.

– Razgovarali smo općenito o problemima i kako pronaći rješenja. Nismo do nikakvog zaključka došli, ali po prvi put smo ozbiljno adresirali problematiku. Glavni problem je nedostatak i nedostupnost kapitala, što uzrokuje nemogućnost proizvodnje, a to dovodi do nezadovoljstva radnika, ustvrdio je Kolundžić.

Inače, Vlada je sredinom travnja donijela odluku kojom je omogućeno da Borovo podigne novi kredit, od 46 milijuna kuna, kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), a za osiguranje tog kredita založila dio dionica Končara i HT-a u vlasništvu države. Od ukupne nominalne vrijednosti novog kredita u iznosu od 46 milijuna kuna, veći bi dio, 36 milijuna kuna služio za refinanciranje kredita koji je Borovo 2015. godine dobilo od HBOR-a, a koji dospijeva krajem lipnja ove godine, dok bi 10 milijuna kuna bilo za potrebe tekuće likvidnosti, istaknuto je na sjednici Vlade održanoj 13. travnja.

