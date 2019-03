Gordan Maček preuzeo tvrtku Dok-Ing Automotive od Vjekoslava Majetića

Gordan Maček preuzeo je tvrtku Dok-Ing Automotiv od Vjekoslava Majetića i promijenio joj naziv u Electric Automotion. Maček je novi vlasnik i direktor, umjesto Majetića, s kojim je iz Uprave odstupio i Tomislav Boško. Maček je i vlasnik tvrtke Art koja se bavi ugradnjom plinskih instalacija.

Majetić je u listopadu napustio mjesto predsjednika Uprave svoje glavne tvrtke, Dok-ing d.o.o, ali je ostao jedini vlasnik. Dotadašnja članica Uprave i Majetićeva kćer Ana Pešić, koja je zadnjih godina zapravo vodila poslovanje, dok je Majetić bio fokusiran na strateški razvoj i projekte, sada je imenovana direktoricom, a Davor Krpan prestao je biti član Uprave.

Dok-ing Automotiv bila je zapravo Majetićeva tvrtka koja se bavila proizvodnjom električnih vozila. Govorilo se kako će najuspješniji svjetski proizvođač robotskih vozila za razminiranje ući u biznis proizvodnje električnih vozila za komercijalne svrhe no do sada nije pronašla za takav poduhvat adekvatan model financiranja. Prije skoro deset godina Automotiv je predstavio prvi hrvatski električni automobil XD Concept i pa potom lansirao model Loox, koji je uz podršku kineskih partnera trebao ići u serijsku proizvodnju, ali to se nije dogodilo.

Na pitanje je li tvrtka u potpunosti odustala od biznisa sa električnim vozilima i to u vrijeme kada to tržište raste, dobili smo skroman odgovor: ‘Dok-ing grupacija je odlučila optimizirati svoje poslovanje u smjeru jačanja svojega core biznisa, ali i razvoja sasvim novih tehnologija, proizvoda i usluga. S ciljem oslobađanja dodatnih potrebnih resursa društvo Dok-ing Automotiv d.o.o. (danas Electric Automotion d.o.o.) više nije dio Dok-ing grupacije.’ – odgovorili su u Dok-Ingu. No dok su se s jedne strane riješili jednog biznisa, s druge su uveli novi predmet poslovanja; agencijsku djelatnost u cestovnom prijevozu.

