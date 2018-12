Gordana Deranja: I muški menadžeri sve više usvajaju ‘ženske’ vještine upravljanja

Gordana Deranja, predsjednica Uprave i suvlasnica Tehnomonta, osma je žena na listi Lider-Bisnodeovih 300 najmoćnijih žena hrvatskog biznisa. Na funkciji predsjednice Hrvatske udruge poslodavaca od Vlade sve odlučnije traži da se napokon prihvati reformi i omogući poduzetnicima normalno poslovanje, upozoravajući na nedostatak radne snage i nužnost privlačenja stranih investicija. U kratkom razgovoru pitali smo je o poziciji žena u biznisu i soft skills.

Koje ste ključne upravljačke odluke donijeli u posljednjih godinu dana?

– Bilo ih je više, no izdvojila bih kupovinu nekretnina s ciljem širenja turističke ponude. Naime, uz segment brodogradnje i s tim povezanim

poslovima, Tehnomont razvija ponudu i usluge u sektoru turizma pa se tako uz nautičku marinu – Marina Veruda, akvizicijom nekretnina želimo dodatno razvijati i u području ponude turističkog smještaja.

Koliko su, po vašem mišljenju, pri upravljanju značajne hard, a koliko soft skills? Posjeduju li žene više mekih vještina u svom upravljanju?

– Žene su prije svega socijalno osjetljivije, a mekše vještine su kod nas nešto izraženije. One su nam jednim dijelom urođene ili stečene odgojem, ali svatko tko je svjestan njihove važnosti može ih ojačati ako želi. Stoga je sve više i ženskih i muških menadžera koji sustavno rade na tome da poboljšaju i te svoje vještine.

One postaju sve važnije i u kontekstu promjena koje se događaju oko nas. Stručnost i znanje su uvijek bili neupitni za sve koji su željeli napredovati i preuzeti neke upravljačke uloge. Ali s vremenom su i ove druge vještine kao što je komunikacija sve više dobivale na težini. Nove generacije zaposlenika jednostavno traže drugačiji način upravljanja.

Što biste naveli kao vaše meke vještine?

– Kao menadžer usmjerena sam na to da od ljudi izvučem ono najbolje, nisam isključiva i želim pružiti drugu šansu. Da biste motivirali ljude morate

znati s njima komunicirati, morate ih moći razumjeti, pokazati interes za njih, moći upravljati različitim osobnostima unutar istoga tima.

Smatrate li da su žene povećanim angažmanom dovele same sebe u nepovoljan položaj? Koliko još uvijek vrijedi staro pravilo 8/8/8 (osam sati rada, osam sna, a ostalih osam obitelj, slobodno vrijeme, hobiji)? Što od navedenog najviše pati, odnosno kako sada izgleda taj omjer među uspješnim ženama?

– Žene imaju pravo realizirati se na poslovnom planu, jednako su sposobne kao i muške kolege, no u principu se više moraju angažirati kako bi se dokazale i izgradile karijeru pri čemu nerijetko trpi obitelj ili san. Svi znamo, a to potvrđuju i istraživanja, da još uvijek najveći teret kućanskih obveza i odgoja djece kao i brige o roditeljima na svojim leđima nose žene.

Zato one koje imaju pomoć, bilo unutar obitelji ili vanjsku, mogu uspješnije pomiriti sve svoje ambicije – i one obiteljske i one profesionalne. Mislim da je razumijevanje i podrška partnera osobito važna. Isto tako je važno da se ženama osigura i institucionalna podrška kroz dobro prilagođen sustav vrtića, škola, domova umirovljenika… Žene ne bi trebale biti dovedene u poziciju da biraju – obitelj ili karijera. Ako to ne moraju muškarci ne bismo trebale ni mi.

Jeste li vi dostupni 24/7 na svim kanalima?

– Nisam. Osim u zaista izvanrednim okolnostima.

