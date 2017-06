FOTO: Four Seasons investira gotovo milijardu kuna u ‘nezaboravan’ turistički kompleks na Hvaru

Jedna od vodećih svjetskih investicijskih banaka, Arqaam Capital i vodeći lanac luksuznih hotela Four Season Hotels and Resort predstavili su projekt Four Season Resort and Private Residences čija gradnja počinje krajem 2017. godine na otoku Hvaru, a otvorit će 320 novih radnih mjesta. Tom su prigodom u Sesvetskom Kraljevcu gostima predstavljeni modeli i makete turističkog kompleksa, a uzvanici su imali priliku prošetati stvarnom hotelskom sobom budućeg hotela te iskusiti što znači biti gost Four Season hotela.

– Kao što su se i večeras mogli uvjeriti naši uzvanici, svaki gost hotela doživjet će nezaboravno iskustvo, potpuno u skladu s najvišim standardima hotelskog lanca Four Season. Od luksuznih soba koje su djelo dizajnerske tvrtke Richmond, vrhunski uređenih privatnih plaža, pa do niza popratnih usluga koje Four Seasons nudi, pojasnio je Simon Casson, direktor hotelskih operacija Four Seasons Hotels and Resort za tržište Europe, Bliskog istoka i Afrike.

Predstavljanju su nazočili brojni ugledni poduzetnici i dužnosnici, a ministar turizma Gari Cappelli podsjetio je kako je Veliko Brizenica uvrštena na listu strateških projekata Republike Hrvatske.

Projekt vrijedan gotovo milijardu kuna prvi je takve vrste u Hrvatskoj i predstavlja velik iskorak u ponudi za goste s visokim zahtjevima. Osim hotela s pet zvjezdica, kompleks će sadržavati i sto raskošnih vila i rezidencije s od jedne do pet soba sa svim pratećim sadržajima za odmor, poput otvorenih i zatvorenih bazena, vrhunskog spa i fitness centra, nekoliko restorana i barova, kongresnih dvorana, ali i pristaništa za hidroavione. Na projektu su angažirani svjetski arhitekti i dizajneri iz poznatih kuća kao što su Gensler Architects, Scott, Brownrigg te Richmond Hospitality Design i Tihany Design, a cijeli projekt vodi ugledna svjetska kuća MACE.

– Ovaj iznimno važan projekt, odnosno investicija od gotova milijardu kuna, imat će veliku važnost kako za Stari Grad na otoku Hvaru, tako i za cijelu Hrvatsku. Njime otok Hvar dobiva potrebne kvalitetne smještajne kapacitete koji će sasvim sigurno potaknuti daljnja ulaganja u dodatne sadržaje i time omogućiti nastavak razvoja turizma na otoku Hvaru. Ovo je ujedno prilika za lokalno turističku zajednicu da započne s potpunim upravljanjem destinacije i time učini otok Hvar vrhunskom i visokokvalitetnom otočnom destinacijom, istaknuo je ministar turizma Gari Cappelli te nadodao kako će ova investicija sigurno pokrenuti i ostale potencijalne investitore da brate veću pozornost i potraže mogućnosti za ulaganje na otoku Hvaru, Splitsko-dalmatinskoj županiji te općenito u našoj županiji.

Dennis Wijesmuller, suosnivač i izvršni direktor banke Arqaam Capital ovom je prigodom istaknuo koliko je ponosan što Arqaam Capital podupire hrvatsku strategiju razvoja turizma i pridonosi društvenom i gospodarskom razvitku države, otoka Hvara, a posebice Starog Grada.

– Realizacijom ovog projekta osnažujemo turističku infrastrukturu u regiji, stvaramo nova radna mjesta te čvrsto pozicioniramo otok Hvar na globalnu kartu luksuznih odredišta, dodao je Dennis Wijesmuller i napomenuo kako se prvi gosti u Brizenica Four Seasons – Resort and Private Residences očekuju 2019. godine.

