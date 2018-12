Guste Santini: Olakšice i izuzeća stvaraju hrvatsku ‘poreznu džunglu’

Hrvatski porezni sustav nepresušan je bazen nepoznanica i nejasnosti u kojima obični smrtnik vrlo teško pliva. Ako se i potrudi dokučiti tu tajnu velike moći, najčešće je to iz koristi. Primjerice, kada je država najavila SOR kao poticajnu mjeru zapošljavanja mladih, neki su je poslodavci iskoristili kako bi izvukli novac, tj. zadržavali su mlade pripravnike dok ih je plaćala država. Isto je tako često, pogotovo u ovo božićno doba, da se mnoge stvari kupuju na račun tvrtke pa se onda pokušava za to dobiti povrat poreza, odnosno umanjenje dobiti, ili se pak koristi mogućnost 30 posto odbitka na račun ‘reprezentacije‘.

Ono što ljudi obično podrazumijevaju kao poticaj ili olakšicu, nisu to u teoretskom smislu, već se radi o umanjenju dobiti kojom si možete smanjiti poreznu obvezu. Same porezne olakšice, u teoriji, definirane su kao vrsta poticaja i zakonski su vrlo precizno definirane. Dakle, dobivaju se za djecu, uzdržavane osobe i invalidnost. Bitno je naglasiti i da postoji razlika između poreznih olakšica u sustavu poreza na dohodak i poreza na dobit.

Gotovo sve olakšice su ukinute

U prvom slučaju, jako je malo toga što tvrtke ili fizičke osobe mogu iskoristiti kao olakšicu jer je uglavnom sve ukinuto, kaže nam Nika Šimurina, profesorica i pročelnica katedre za financije Ekonomskog fakulteta Zagreb.

– Jedna porezna olakšica koju svi mogu koristiti je neoporezivi dio dohotka koji se automatski odbija, s tim da dodatno umanjenje porezne osnovice imaju umirovljenici (i ono iznosi 50 posto), kao i oni s prebivalištem ili boravištem na potpomognutim područjima 1. skupine. To su ona koja se tretiraju prema stupnju ekonomske razvijenosti, konkretno – Bjelovarsko-bilogorska županija, Brodsko-posavska županija, Ličko-senjska županija, Sisačko-moslavačka županija, Virovitičko-podravska županija i Vukovarsko-srijemska županija – kaže Šimurina.

U slučaju olakšica u sustavu poreza na dobit, postoji nešto što se zovu olakšice po osnovi ulaganja, odnosno pravo da ne plaćate porez ako investirate određeni novac ili zaposlite ljude s potpomognutih područja. To se pravo može koristiti i do 10 godina. Čak i fizička osoba u pojedinim slučajevima može ući u sustav poreza na dobit. To se prvenstveno odnosi na obrte i s obrtom izjednačena zanimanja.

Porezna džungla

Ekonomski analitičar Guste Santini zagovornik je velikog broja trošarinskih poreza, ali se protivi olakšicama.

– Trebalo bi ih izbjegavati jer kompliciraju porezni sustav i polučuju prilično sumnjive rezultate. To su destrukcije poreznog sustava, porezna džungla, te porezne olakšice, izuzeća, a onima koji nemaju pravo na njih povećavaju se troškovi – ističe Santini.

S time se naizgled slaže i Šimurina.

– Poticaji moraju biti privremena mjera, daju se kako bi potaknuli konkurentnost, zapošljavanje, da bi se proveli ciljevi ekonomske politike, ali ako poticaj postoji 20 godina, kao što mi potičemo poljoprivredu, brodogradnju i slično, onda to više nije poticaj – zaključuje Šimurina.

