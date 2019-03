Henning Tewes, RTL: Zašto se više filmova snima u Srbiji, Mađarskoj i Češkoj nego u Hrvatskoj?

Hrvatski RTL ove godine slavi 15 godina, a u prvih desetak godina na našem tržištu borio se s profitabilnošću, ali od 2014. prihodi su veći od rashoda. U prošloj godini bilježi i rast prihoda, kao i porast EBITDA-e. Za to je zaslužna politika poslovanja predsjednika Uprave Henninga Tewesa. Njegov je najveći uspjeh što je preokrenuo poslovanje iz minusa, a i razvoj okrenuo prema digitalu, što je osnovna strategija razvoja cijele grupe.

– Istina je da smo se borili s profitabilnošću do 2014. godine. Ali mislim da je fer reći kako smo bili samo jedna od tvrtki koje je recesija teško pogodila. Kako se gospodarstvo počelo oporavljati, a marketinško tržište rasti, uspjeli smo povećati i naš marketinški udio na tržištu, osim naravno dobiti od povećanja marketinškog tržišta. Programski rezultati naših televizijskih kanala svakako su pomogli, ali moram napomenuti da je televizija još uvijek jeftin, a iznimno učinkovit medij. To se osobito odnosi na RTL. U isto vrijeme proširili smo naš digitalni biznis te dodatno diverzificirali naše poslovne aktivnosti. Primjerice, pokrenuli smo RTL Music, koji se bavi organizacijom koncerata, različih evenata, izdavanjem knjiga i igara za djecu, te smo tako iz televizije izrasli u tvrtku koja se bavi informiranjem i zabavljanjem korisnika na raznim platformama. Prihodi su nam narasli za trećinu od 2014. godine – pohvalio se Tewes u intervjuu koji možete pročitati u novom broju Lidera.

Nakon četiri i pol godine Tewes uskoro iz Hrvatske prelazi na novu izvršnu poziciju u njemačkom RTL-u. Kaže da je hrvatski RTL na dobrom putu. Prihod je u prošloj godini iznosio 46 milijuna eura, rastao je za šest milijuna eura u odnosu na godinu prije, a EBITDA je iznosila tri milijuna eura, milijun eura više nego godinu ranije.

Nema zime za televiziju jer, kako kaže, ona jesti i ostat će najjača marketinška alatka.

– Doseg koji televizija daje oglašivačima neusporediv je s bilo kojim vidom online ili drugog oglašavanja. To će pokazati svaka racionalna analiza ponašanja korisnika, kao i tržište oglašavanja. Naša je procjena da tržište televizijskog oglašavanja u Hrvatskoj iznosi 90 milijuna eura na godinu, a online je oko 35 milijuna eura – iako raste u dvostrukim brojkama. Ova se svota dijeli između lokalnih izdavača i američkih platformi poput Googlea i Facebooka. Tržište je malo, a uz to kompetitivno.

Međutim, prema njegovom mišljenju televizijsko tržište u Hrvatskoj pati od poznate boljke preregulacije.

– Razni porezi, nameti i parafiskalni nameti ne dopuštaju ulaganje u kreativni sadržaj onoliko koliko bismo u konačnici željeli. Naglašavamo ove probleme u razgovorima s Vladom. Hrvatska je pri dnu liste prema lakoći poslovanja i stranim ulaganjima. Kada bi se investitorima i kompanijama smanjila davanja, svi bi profitirali, ponajviše hrvatska ekonomija i građani koji tu žive jer bi bilo više radnih mjesta – kaže Tewes dodajući kako bi uz manje regulacija i manja davanja RTL više ulagao u domaći sadržaj.

– Pogledajte samo investicije u filmsku industriju, sve zemlje u okružju privlače više međunarodnih filmaša od Hrvatske. Zašto se više filmova snima u Srbiji, Mađarskoj i Češkoj nego u Hrvatskoj? – pita nas prvo čovjek RTL-a Hrvatska i objašnjava koliko je isplativije snimanje u Beogradu gdje RTL snima svoju sapunicu ‘Pogrešan čovjek’: – Bez ikakvih dilema, jeftinije je. Investicijska je klima tamo naprosto pogodnija. Ukupni su troškovi tamo jeftiniji za 20 do 30 posto. To nije malo kada govorimo o ozbiljnim produkcijama. Doduše, Hrvatska je smanjila porez na plaće, što je odlično za mnoge industrije, ali, s druge strane, od ove je godine povećala davanja na prihode koje ostvaruju slobodnjaci s kojima mi uglavnom radimo i to je povećalo troškove u svim kreativnim industrijama. Samo je ta mjera znatno povećala cijenu snimanja serija i filmova u Hrvatskoj.

Cijeli intervju s predsjednikom Uprave RTL-a Hrvatska pročitajte u novom broju tiskanog i digitalnog Lidera.

Komentari