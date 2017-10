Hoyer: Europa ozbiljno digitalno zaostaje za drugim zemljama, čak i nekima u razvoju

Predsjednik Europske investicijske banke Werner Hoyer na Medijskim danima u Luksemburgu najavio je kako se u idućih 12 mjeseci može očekivati unutarnji preustroj te banke, ali i da će iduća godina biti posvećena inovacijama.

U 2016. godini uloženo je 9,4 milijarde eura u RDI.

Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta zasniva se na trima temeljnim stupovima: boljem pristupu digitalnoj robi i uslugama za potrošače i poduzeća diljem Europe,

stvaranju odgovarajućeg okruženja i jednakih uvjeta za sve u cilju procvata digitalnih mreža i inovativnih usluga,

iskorištavanju punog potencijala za rast digitalnog gospodarstva

– Iako smo kao cilj postavili ulagati 3% BDP-a u istraživanja, razvoj i inovacije (RDI), još uvijek te brojke nismo dosegli. Sada smo na oko 2%. Nismo napredovali, dapače, Europa po tom pitanju ozbiljno zaostaje u utrci za drugim zemljama, pa čak i nekima koje su još u razvoju. Nemamo puno vremena da to ispravimo. 2018. mora biti godina inovacija kako bi Europa zadržala konkurentnost, a za to je potrebno uložiti više desetaka milijardi eura, gorljivo je pojasnio predsjednik EIB-a novinarima iz cijele Europe tumačeći kako bi veliki korak naprijed bila uspostava jedinstvenog digitalnog tržišta, čiji bi doprinos europskoj ekonomiji mogao biti oko 415 milijardi eura godišnje.

Ujedinjavanje 27 različitih digitalnih tržišta u samo jedno doprinijelo bi razvoju podatkovne ekonomije, naglasio je Hoyer te podcrtao važnost takvog ishoda činjenicom da Europa trenutno može procesuirati samo manji dio svojih podataka, a za veliku većinu takvih procesa unajmljuju se inozemni pružatelji usluga poput Amerikanaca i Kineza čijem je mnogobrojnom tržištu teško konkurirati.

>>> Britanski ministar trgovine: Nećemo pristati na ucjene EU

Promjene u unutarnjem ustrojstvu Europske investicijske banke u 2018. predsjednik EIB-a tek je najavio, ali o njima nije želio detaljnije govoriti. Neovisno o tome tko će biti na važnim menadžerskim pozicijama, sigurno je da će se morati suočiti s velikim izazovima koje pred Europsku investicijsku banku stavlja Brexit.

– Brexitom svi gube: EIB, građani, EU, Britanci i izuzetno mi je žao zbog njihova izlaska iz Unije. Bit će to veliki izazov za EIB s obzirom na to da odlazi jedna od četiri najveće zemlje članice što se banke tiče. Britanija će svojim izlaskom povući 16% kapitala, no ostale članice to će nadoknaditi, na to su se obvezale. Ne možemo si priuštiti da izgubimo AAA rejting, osobito zemlje članice kojima je najpotrebnija naša potpora. Ne vjerujem da će biti odbijanja jer malo je vjerojatno da će si EU27 ‘pucati u noge’, kaže Hoyer te dodaje kako će se potpora drugih članica najvjerojatnije svesti na pretvaranje dijela rezervi u kapital jer je to ujedno i najbezbolnije po članice.

>>> Velika Britanija spremna platiti Brexit do 40 milijardi eura – britanski mediji

Ujedinjeno Kraljevstvo izrazilo je želju da i nakon izlaska iz EU nastavi suradnju s EIB-om. Taj najveći zajmodavac u svijetu u posljednjih je pet godina uložio 31,3 milijardi funti u britansku infrastrukturu, poduzetništvo i razvoj. Prekidom suradnje, upitan je daljnji razvoj brojnih već započetih projekata. Iako EIB surađuje sa zemljama izvan EU, s obzirom na specifičnu situaciju UK-a, nastavkom suradnje s tom zemljom, kršio bi se statut EIB-a. No, s obzirom na važnost i veličinu projekata, gotovo je sigurno da će se o vidovima daljnje suradnje UK-a i EIB-a još pregovarati.

Komentari