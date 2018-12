Hrvatska IT industrija ostvarila je 21 milijardu kuna prihoda, ali je i dalje daleko od prosjeka EU

Nakon završetka gospodarske krize, hrvatska IT industrija posljednjih godina bilježi kontinuirani godišnji rast od 7,5 posto, no takva dinamika nije dovoljna za približavanje prosjeku Europske unije, pokazali su rezultati stručne analize ‘Stanje hrvatske IT industrije’, u petak predstavljeni u prostorijama Hrvatske gospodarske komore.

Hrvatska IT industrija u 2017. je godini ostvarila prihod od dvadeset jednu milijardu kuna, dok broj zaposlenih u toj industriji u posljednjih pet godina raste po prosječnoj godišnjoj stopi od 8,5 posto i premašio je 28.000.

Oko četiri posto od ukupnog broja poduzeća u Hrvatskoj predstavljaju IT tvrtke kojih je u 2017. bilo 4.649. Prosječna neto plaća zaposlenih je 7.722 kune i u prošloj je godini bila 44 posto viša od prosječne neto plaće u ukupnom gospodarstvu. Izvoz IT industrije, pak, lani je premašio šest milijardi kuna.

Kretanja u hrvatskoj IT industriji u posljednjoj se dekadi dijele na dva podrazdoblja, vrijeme krize koje je 2009. dovelo do velikog pada prometa i stagnacije u naredne dvije godine. Oporavak je krenuo 2012. godine, nakon čega bilježi spomenuti godišnji rast of 7,5 posto.

Hrvatska IT industrija trenutno je na četrdesetak posto prosjeka Europske unije, a poseban problem predstavlja spora dinamika rasta prodaje na domaćem tržištu. Promet u Hrvatskoj, naime, raste po godišnjoj stopi od 6,1 posto, a izvoz skoro dvostruko brže (11,3 posto).

Struktura prihoda naše IT industrije je takva da preko sedamdeset posto otpada na IT usluge, trgovci IT opremom sudjeluju s oko 26 posto, a proizvođači opreme i komponenata s manje od tri posto. Najveći generator novih radnih mjesta je segment uslužnih IT tvrtki koje su u promatranom razdoblju otvorile preko osam tisuća novih radnih mjesta, što predstavlja više od sedamdeset posto svih novih zaposlenja.

S druge strane, četiri od pet IT tvrtki ima manje od pet zaposlenika, od čega čak dvadeset dva posto uopće nemaju zaposlenih. Na poduzeća s više od stotinu djelatnika otpada samo jedan posto od ukupnog broja.

