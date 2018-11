Hrvatska tvrtka Q Software odabrana na projektu The Timesa

Hrvatska tvrtka Q Software, treća najbrže rastuća tehnološka tvrtka u Središnjoj Europi, odabrana je kao partner na projektu Times Expert Traveler izdavačke kuće News UK. NEWS UK vodeća je britanska izdavačka kuća, a njihov portfelj uključuje online i tisak izdanja novina The Times, The Sun i The Sunday Times. The Times, brand na čijem je projektu Q partner, najtiražnija je britanska dnevna novina već preko 200 godina.

Riječ je o web stranici na kojoj korisnici mogu unijeti osobne preferencije te tako kreirati jedinstven odmor ili putovanje iz snova.

– Cjelokupni web portal je naš proizvod, a nudi ponudu specifičnih putovanja koje je teško ili katkad nemoguće samostalno organizirati. Primjerice, ako je riječ o luksuznom krstarenju za ljubitelje knjiga, The Times će iskoristiti sve svoje resurse da ponudi jedinstvenu mogućnost sudjelovanja više poznatih autora koji bi na tom krstarenju držali predavanja, promovirali knjige, vodili debate i odgovarali na pitanja fanova, pojašnjava Filip Ljubić, jedan od osnivača tvrtke i CEO Q-a.

Iako su The Times britanske novine, ovo je veliki globalni projekt, jer odmori koji se mogu rezervirati putem Times Expert Travelera pokrivaju sve destinacije od Arktika do Antartike, pa tako, primjerice, gledanje Aurore Borealis s jahte može rezervirati bilo koji posjetitelj iz bilo koje zemlje u svijetu. Zato je u izradi platforme, atraktivan i inteligentan dizajn bio ključan, a tu su naši hrvatski dizajneri u Q-u isto odradili vrhunski posao, dodao je Filip Ljubić.

Q trenutno radi na više od 30 međunarodnih projekata u 11 vremenskih zona. Do sada su uspješno završili preko 200 projekata na više od 20 tržišta svijeta, od Aljaske do Dubaija, za kompanije kao što su BBC, Audi, Volkswagen, Coca-Cola, Facebook, Nestle, Vaillant, Hilti, Pfizer, Swiss Post, Lufthansa i brojne druge. U svemu što rade, pozadinski motiv uvijek je promocija Hrvatske i hrvatskog IT kadra. U svega par godina poslovanja, Q je u Zagreb i Hrvatsku doveo više stotina investitora i gospodarstvenika iz cijeloga svijeta u cilju zasnivanja poslovnog odnosa ili direktne investicije u hrvatsko gospodarstvo.

