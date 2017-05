HT pokrenuo poslovnu IT transformaciju kompanije vrijednu 710 milijuna kuna

Hrvatski Telekom (HT) je u ponedjeljak pokrenuo najveći IT projekt u Hrvatskoj koji će rezultirati sveobuhvatnom poslovnom IT transformacijom kompanije. Primarni cilj projekta je podizanje standarda kvalitete usluga i korisničkog iskustva na novu, višu razinu. U ovaj projekt HT investira ukupno 710 milijuna kuna, 210 milijuna kuna vanjskim dobavljačima te 500 milijuna kuna interno.

Projekt su predstavili Davor Tomašković, predsjednik Uprave HT-a, Boris Drilo, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije i Boris Batelić, član Uprave i glavni direktor za korisničko iskustvo. Implementaciju projekta će svojim rješenjima i iskustvom podržati renomirani partneri – IBM, Netcracker, Comarch Technologies i Atos te podizvođači Hrvatskog Telekoma, tvrtke Neos, Croz, Multicom i Zira.

Digitalna transformacija

Projekt poslovne IT transformacije HT-a trajat će tri godine i dio je procesa sveobuhvatne digitalne transformacije kompanije. Projekt obuhvaća poslovnu transformaciju kojom će se optimizirati interni procesi i pojednostaviti i povećati modularnost portfelja proizvoda (područja E2E process Design i Product Portfolio Simplification), te IT transformaciju koja će rezultirati implementacijom novih, najnaprednijih IT sustava koji podržavaju usmjerenost prema krajnjim korisnicima (područja Customer Relationship Management, Order Management, Operation Support System, Billing).

U realizaciji jednog od najkompleksnijih transformacijskih projekata u regiji angažirano je oko 500 stručnjaka iz HT-a što će omogućiti stjecanje neprocjenjivog internog znanja iz područja sistem integracije najnaprednijih IT rješenja.

– U Strategiji HT 2020 zacrtali smo da 2020. godine budemo lider na regionalnom tržištu telekomunikacija i digitalnih usluga kojeg karakterizira najbolja mreža i najbolje korisničko iskustvo. Poslovna IT transformacija jedan je od ključnih pokretača za ostvarenje tih ciljeva. Kvalitetu naše usluge i korisničko iskustvo podižemo na novu višu razinu i u tom dijelu ćemo postaviti novi standard na tržištu, izjavio je Davor Tomašković, predsjednik Uprave HT-a.

– S HT-om ćemo surađivati u implementaciji novog naprednog sustava za upravljanje odnosima s korisnicima. On će omogućiti još bržu i proaktivniju reakciju prema korisnicima, rješavanje korisničkih zahtjeva u manje koraka te kvalitetno predviđanje potreba korisnika. Rezultat će biti poboljšanje zadovoljstva i korisnika i zaposlenika, izjavila je Dragica Boca, potpredsjednica IBM globalnih poslovnih usluga. IBM će HT-u implementirati sustav za upravljanje odnosima s korisnicima Oracle Siebel koji je posebno prilagođen telekomunikacijskoj industriji.

– HT i Netcracker blisko surađuju kako bi osigurali HT-u temeljnu platformu za konvergentne ponude i pakete kroz različite tržišne segmente. HT-ova ponuda konvergentnih fiksnih i mobilnih usluga korisnicima će omogućiti još veću fleksibilnost i izbor u načinu na koji plaćaju svoje usluge, izjavio je potpredsjednik Netcrackera Juergen Reinhardt.

Tvrtka Comarch Technologies je partner HT-a u implementaciji sustava za podršku poslovanju (Operation Support System) čiji je cilj pojednostaviti i ubrzati proces isporuke usluga neovisno o tehnologiji, zamijeniti sustave za isporuku usluga i otklon grešaka te konsolidirati i nadograditi sustave koji upravljaju imovinom.

– Drago mi je što nas je HT izabrao kao partnere u implementaciji sustava za podršku poslovanju (Operation Support System). Ovaj projekt je zbog svoje veličine i kompleksnosti iznimno ambiciozan i postavit će nove standarde na telekom tržištu, izjavio je Mariusz Lasek, predsjednik Uprave Comarch Technologiesa.

Komentari