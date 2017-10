IBM očekuje rast prihoda na godišnjoj razini prvi put nakon šest godina

IBM je većim fokusom na novija poslovanja poput onog u ‘oblaku’ te sigurnosnih usluga nadmašio procjene analitičara o rastu prihoda u trećem tromjesečju, pa bi nakon šest godina pada ukupni prihodi tog američkog tehnološkog diva uskoro mogli porasti na godišnjoj razini.

Prema poslovnom izvješću objavljenom u utorak, ukupni prihodi IBM pali su u proteklom tromjesečju za 0,4 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, na 19,15 milijardi dolara, što je već 22. kvartal zaredom kako prihodi te kompanije padaju. No, pritom su nadmašili procjene analitičara koje su u prosjeku iznosile 18,6 milijardi dolara.

Neto dobit kompanije u trećem tromjesečju pala je na 2,73 milijarde dolara u odnosu na 2,85 milijardi u istom razdoblju prošle godine.

IBM je usredotočen na poslovanje u ‘oblaku’, zaštitu internetskih mreža od hakerskih napada te analizu podataka, ili ono što kompanija naziva ‘strateškim imperativima’, kako bi nadomjestila usporavanje u svom tradicionalnom poslovanju hardverom i softverom.

Prihodi od tih poslovanja u trećem tromjesečju, zaključno s 30. rujna, skočili su 11 posto, na 8,8 milijardi dolara, dosegnuvši oko 46 posto ukupnih prihoda kompanije.

– Menadžment je usredotočen na prava područja, no još mora raditi te pokazati da je ovaj rast održiv, kazao je analitičar investicijske kuće Edward Jones Josh Olson.

Zahvaljujući boljim poslovnim rezultatima nego što su analitičari očekivali, cijena dionice IBM-a skočila je u utorak navečer na Wall Streetu za 5 posto.

Prihodi od poslovanja s kognitivnim rješenjima, koje uključuje superračunalo Watson temeljeno na umjetnoj inteligenciji, porasli su gotovo 4 posto, na 4,4 milijarde dolara, nakon pada od 2,5 posto u prethodnom kvartalu.

IBM očekuje da će u četvrtom tromjesečju u odnosu na treće prihodi porasti za 2,8 do 2,9 milijarde dolara. To znači da bi u četvrtom tromjesečju prihodi iznosili između 22 i 22,1 milijarde dolara, a to bi bio rast na godišnjoj razini za otprilike 1,4 posto.

