Ina potpisala ugovor o revolving kreditu u vrijednosti od 300 milijuna dolara

Ina je potpisala ugovor o revolving kreditu u vrijednosti od 200 milijuna dolara sa sedam bankovnih grupacija. Club-deal kredit je realiziran osiguravajući izvode sredstava na domaćem i međunarodnom tržištu te će se koristiti u opće korporativne svrhe.

Kreditom će se refinancirati postojeći revolving kredit potpisan u prosincu 2015. godine u istom iznosu. Transakciju je koordinirala Reiffeisen Bank International AG, dok će ING Bank N.V., London Branch djelovati kao agent.

Dospijeće kredita je tri godine s mogućnošću dvije jednogodišnje opcije produženja, a korištenje osim u dolarima može biti i u eurima.

„Ovaj kredit nam daje fleksibilnost i biti će iskorišten za opće svrhe financiranja i moći ćemo ga koristi kada nam bude potrebno“, rekao je Zvonimir Žaja, direktor riznice u Ini.

Kredit za rast

Zajmodavci ovog kredita su sedam bankovnih grupacija koje zastupaju međunarodne i domaće banke: Privredna banka Zagreb d.d., CIB Bank Ltd, Všeobecna Uverova banka, A.S., Mizuho Bank, Ltd., Raiffaisen bank Austria d.d., Raiffaisen Bank Zrt., Tatra Bank, A.S., Sumitomo Mitsui Banking corporation Europe Limited, Zagrebačka banka d.d., UniCredit S.p.A, te Hungary branch i OTP banka d.d.

„Kredit će omogućiti Ini ostvarenje dugoročnog održivog rasta i osigurati konkurentnost na tržištu, te omogućiti investicije. Ostvarili smo vrlo konkurentne uvjere, puno bolje nego 2015. godine, što pokazuje da je Ina stabilna kompanija, i drago mi je što je Ina ponovno prepoznata kao ugledan partner sa snažnom pozicijom na domaćem i međunarodnom tržištu“, rekao je ovom prilikom Sandor Fasimon, predsjednik Uprave Ine.

– INA je dokazala da je izuzetno kvalitetan partner te da ima vrlo dobro uspostavljene odnose, ne samo na lokalnom i regionalnom tržištu već i na međunarodnom kreditnom tržištu. Ta je snaga jasno vidljiva u broju banaka koje su u ovoj transakciji poduprle Inu sa svojim kreditnim jedinicama raspoređenim na lokalnom, regionalnom i međunarodnom tržištu“, rekla je predstavnica koordinatora transakcije Azra Gasal Jahić iz Raiffeisen Bank international AG.