Inovativna transportna rješenja neophodna su u borbi protiv zagađenja zraka

Zagađenje zraka uzrok je jedne od deset preuranjenih smrti u svijetu i, iako više negativno utječe na zemlje u razvoju, oko 400 tisuća ljudi svake godine u Europi još uvijek umire zbog zagađenja zraka. Taj broj ne uključuje sve one koji ne umru preuranjenom smrću, no zato obolijevaju od bolesti pluća i srčanih problema koji utječu na kvalitetu njihova života.

Zagađenje zraka u Europi prvenstveno je uzrokovano transportom i proizvodnjom topline. Postoje određene razlike među regijama, no brojni europski gradovi još su uvijek ispod preporuka sigurne kvalitete zraka Svjetske zdravstvene organizacije.

Za regiju koja ima neke od najnaprednijih energetskih i klimatskih tehnologija i politika na svijetu, činjenica da se još uvijek događa toliko preuranjenih smrti je šokantna. U današnje doba smog ne bi trebao predstavljati rizik za naše zdravlje i sreću. Imamo znanje, kao i potrebna sredstva; opskrbljena najnovijim istraživanjima u našem izvještaju o čistom zraku Clean Air Challenge, industrija ima moć napraviti značajnu promjenu. Prema posljednjim prognozama, imamo dvanaest godina da napravimo razliku. Moramo djelovati sada.

Ono što je jasno iz izvještaja Clean Air Challenge jest da su inovativna rješenja za transport od iznimne važnosti u borbi protiv onečišćenja zraka. Najveći prioritet je nastavak proizvodnje električnih vozila i međupovezana mreža rješenja za brzo punjenje koja ih podržavaju. Pametni transportni sustavi kao što su hibridni vlakovi i upravljanje prometom putem umjetne inteligencije također imaju visoku tržišnu i tehnološku atraktivnost. Zajedno s inovativnim tehnologijama identificiranim u izvješću, građani Europske unije imali bi značajnu korist od smanjenja utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje, osobito stariji ljudi te mladi, a istodobno bi se moglo uštedjeti i 183 milijardi dolara do 2025. godine.

No, to nije izazov s kojim se tržište može suočiti samo. Potrebne su potporne politike kako bi se prevladale neke od prepreka s kojima se suočavamo u osiguravanju ulaganja i poticanju usvajanja prometne tehnologije. Postoji značajna prilika za sinergiju između različitih sektora, uključujući transportni sustav, toplinski sustav, sustave za skladištenje energije i obnovljivu proizvodnju, ali moramo integrirati i cjelovitije pogledati i stvoriti sveobuhvatnu politiku održivog razvoja. Jednako tako, to nije samo pitanje vlasti i tržišta, postoji potreba da se i društvo bavi rješavanjem onečišćenja zraka: od poduzeća i javnog sektora do obitelji, izbori svakoga od nas mogu imati bitan utjecaj.

U InnoEnergyu djelujemo kroz nekoliko sektora i aktivno omogućavamo tvrtkama prilike za suradnju kako bi na tržište donijeli inovativna rješenja. Pružamo podršku na mnogo različitih načina, bilo da se radi o ulaganju, poslovnim vještinama ili pristupu tržištu. Kao motor održivog razvoja, smatramo da je to neizostavni dio naše uloge u pružanju podrške inovativnim transportnim rješenjima koja mogu smanjiti zagađenje zraka i učiniti Europu zdravijim, sretnijim mjestom za život.

Piše: Diego Pavia, direktor InnoEnergyja.

