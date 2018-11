Ivan Čulo: Prodali smo evoTV radi fokusa na paketni biznis

– Prodaja evotv-a dugo se pripremala i u njoj su sudjelovali svi relevantni dionici pregovora. HP je u razvoju PayTV usluge došao do svog maksimuma, sada je HP Produkciji potrebna jedna viša ekspertiza, a Hrvatski Telekom jedna je od rijetkih tvrtki koja ju ima na tom tržištu. Naš fokus je prvenstveno na core poslovanje, a to je rast paketnog biznisa i digitalna transformacija – izjavio je u četvrtak Ivan Čulo, predsjednik Uprave Hrvatske pošte na predstavljanju novog voznog parka HP-a, osvrčući se na nedavno objavljenu prodaju evotv-a najvećem hrvatskom teleoperateru.

Čulo nije želio javno iznositi cijenu transakcije no istaknuo je da u slučaju evotv-a nema govora o previsokoj koncentraciji jer je udio HP-a na tržištu PayTV-a svega šest posto. Transakciju bi trebao amenovati HAKOM, a ne AZTN, s obzirom na to da HP Produkcija ima manje od 100 milijuna kuna godišnjeg prihoda, odnosno lani je ostvarila 57 milijuna kuna. Kupnjom evotv-a HT je dobio pristup u 94 posto kućanstava u Hrvatskoj koji su trenutno pokriveni signalom, dobio je preko 71 tisuću korisnika i tehnologiju koju do sada nije imao.

HP je svoj vozni park obogatio sa 17 novih MAN-ovih kamiona koje je svečano uručio Velimir Marović, direktor tvrtke MAN Importer Hrvatska. Marović je istaknuo da je ovo nastavak dosadašnje uspješne suradnje Auto Hrvatske i Hrvatske pošte te da ugovor, osim prodaje vozila, sadrži i i njihovo održavanje.

Čulo je istaknuo kako je HP pri kraju velike investicije u novi sortirni centar čije otvorenje se očekuje sljedećeg ljeta, a nedavno je potpisan ugovor o nabavi automatskog sustava sortiranja paketa koji ima kapacitet sortiranja od 15 tisuća paketa na sat, čime si je HP omogućio daljnji rast tog segmenta biznisa.

U protekle dvije godine Pošta je u sklopu investicijskog ciklusa nabavila 190 lakodostavnih, 33 poluteretnih i 44 teretna vozila, u što je, putem operativnog leasinga (umjesto iz vlastitih sredstava), uložena više od 108 milijuna kuna. U zadnje tri do četiri godine HP je smanjio prosječnu starost vozila sa devet na tri godine.

