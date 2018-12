Jurišić: Jadransko osiguranje kao Adriatic u Italiji neće biti najjeftiniji osiguravatelj

Uza zdravo postavljene poslovne temelje u Hrvatskoj i čvrstu poziciju u društvu top tri osiguravajuća društva koja se bave neživotnim osiguranjima, u Adriatic osiguranju, donedavno poznatom kao Jadranskom, spremni su za izlazak na dinamično i iznimno konkurentno talijansko tržište – tvrde u toj osiguravateljskoj kući. Za taj su se pothvat pripremali cijelu godinu, a tim smo povodom porazgovarali s Goranom Jurišićem, predsjednikom Uprave.

Jadransko osiguranje postaje Adriatic osiguranje. Koji je razlog promjeni imena?

– Ne radi se samo o promjeni imena. Došao je trenutak da Jadransko osiguranje napravi novi iskorak u poslovanju i svoje osiguravateljne proizvode ponudi i na europskom tržištu. Uza zdravo postavljene poslovne temelje u Hrvatskoj i čvrstu poziciju u društvu top tri osiguravajuća društva koja se bave neživotnim osiguranjima, spremni smo za dinamično i iznimno konkurentno tržište Republike Italije. U srednjem roku hrvatsko tržište osiguranja nema znatniji potencijal rasta, a kako mi uvijek tražimo nove poslovne izazove, odlučili smo se za ovakav iskorak. Ovime počinje nov razvojni ciklus u poslovanju društva obilježen novim investicijama, još snažnijim rastom i povećanjem broja osiguranika.

Za taj izazovni poslovni pothvat pripremali smo se cijelu godinu, među ostalim i rebrendingom koji uskoro kreće u Hrvatskoj. Uz novo ime, tržištu ćemo se predstaviti i novim vizualnim identitetom, u kojem su zadržane postavljene vrijednosti brenda Jadranskog osiguranja. Kao važan čimbenik

Nije nam cilj ni interes doći na talijansko tržište i prodavati policu osiguranja automobilske odgovornosti za 300 eura. Sigurno nećemo biti najjeftiniji osiguratelj, ali ćemo se nametnuti malo drukčijom strategijom – poručuje Jurišić.

domaće financijske industrije i ozbiljan poslovni partner želimo poručiti svojim osiguranicima da uza sebe imaju snažnog osiguravatelja na kojeg uvijek mogu računati. Istodobno im zahvaljujemo na vjernosti koju nam pokazuju vrlo visokom stopom obnavljanja osiguravateljnih ugovora. Dakle, glavni je poslovni cilj Adriatica u sljedećem desetljeću internacionalizacija poslovanja, koja počinje s Italijom, te investiranje i strateško pozicioniranje na novim tržištima. Istodobno nam je vrlo važno da u svakom trenutku vodimo računa o dobrobiti svojih zaposlenika, kojih je gotovo 800, dioničara i ukupne društvene zajednice.

Niste jedini iz Koncerna Agram koji su krenuli na zapadna tržišta, Euroherc osiguranje posluje u Austriji. No nije li možda jednostavnije krenuti na Istok, a ne na Zapad?

– Jednostavnije možda jest, međutim, imamo svoj put i želimo se natjecati na najkompetitivnijim tržištima. Uvidjeli smo da na tom tržištu ima prostora za tvrtku s kvalitetnim osiguravateljnim proizvodima, donijeli smo strateški plan i vrlo brzo krenuli u njegovu pripremu. Talijani imaju visoko razvijenu osiguravateljnu kulturu i tradiciju, a privukao nas je prije svega velik potencijal u osiguranju motornih vozila. Naime, sa 60 milijuna stanovnika Italija je u europskom vrhu po stopi motoriziranosti jer od 1000 stanovnika više od 600 ih posjeduje automobil, što je gotovo dvostruko više nego u Hrvatskoj. Uz to, prosječna premija u segmentu osiguranja od autoodgovornosti, koji čini najveći postotak našeg portfelja, u Italiji iznosi 420 eura po stanovniku, u Hrvatskoj oko 120 eura, a u regiji 100 eura. Izlazak na novo tržište predstavlja velik izazov za cijeli naš prodajni tim.

Želite osvojiti to tržište…

– Rekao bih da je to malo pretenciozna riječ, no svjesni smo svoje veličine. Nije jednostavno uspoređivati ova dva tržišta, ali samo kao primjer,

U Italiji, naime, najveći udio u kanalima distribucije i prodaje polica osiguranja drže brokeri i agenti, s gotovo 85 posto tržišta. Mi ćemo se djelomice prikloniti takvom načinu prodaje, ali ćemo graditi i snažnu vlastitu prodajnu mrežu – tvrdi Jurišić.

ukupno hrvatsko tržište osiguranja iznosi oko 1,5 milijardi eura, a talijansko 130 milijardi eura. Samo u neživotnim osiguranjima ukupna premija u Italiji iznosi 30 milijardi eura. Nije realno doći u Italiju i za tri godine postati peti igrač na tom tržištu. Želimo biti dio talijanskog tržišta, postupno se širiti i biti dugoročno prisutni sa stabilnom pozicijom. Kada to kažem, mislim i na premijski rast i na profitabilnost koju planiramo ostvarivati.

Koja je onda strategija u Italiji?

– Nije nam cilj ni interes doći na talijansko tržište i prodavati policu osiguranja automobilske odgovornosti za 300 eura. Sigurno nećemo biti najjeftiniji osiguratelj, ali ćemo se nametnuti malo drukčijom strategijom. Otvaranjem tržišta u Italiji i promjenom imena ušli smo u novo razdoblje poslovanja, no to novo razdoblje nije došlo samo od sebe nego je plod višegodišnje izvrsnosti u poslovanju na hrvatskom tržištu i pomno birane strategije rasta premije, broja osiguranika i portfelja. Upravo to iskustvo vođenja osiguravajućeg društva i koncepta prodaje temeljenog na vlastitim snagama želimo prenijeti i na nova tržišta.

U Italiji, naime, najveći udio u kanalima distribucije i prodaje polica osiguranja drže brokeri i agenti, s gotovo 85 posto tržišta. Mi ćemo se djelomice prikloniti takvom načinu prodaje, ali ćemo graditi i snažnu vlastitu prodajnu mrežu, što smatramo kvalitetnijom i dugoročno održivijom prodajnom strategijom jer svojim osiguranicima želimo ponuditi osiguravateljnoga savjetnika partnera, bez posrednika. Smatram da uz određene kvalitetne brokere s kojima smo dogovorili suradnju, te uz naš direktan, kvalitetan pristup klijentu možemo ostvariti dobar prodajni miks, što će nas na kraju i dovesti do zacrtanih prodajnih rezultata.

Zašto ste za sjedište podružnice u Italiji odabrali Trst?

– Trst je u punom smislu osiguravateljni grad. Sredinom rujna kupili smo poslovnu zgradu od 2200 četvornih metara u samom središtu grada. Zgrada je smještena u poslovnoj i financijskoj te šoping-zoni u kojoj su i uredi mnogih vodećih svjetskih banaka, poput UniCredita, Banco di Rome, Barkleysa. U blizini su i sjedišta vodećih svjetskih osiguravatelja Allianza i Generalija. Vodeći se strategijom Koncerna Agram o kontinuiranom ulaganju u trajne vrijednosti, ovom investicijom u vrijednosti od četiri milijuna eura, pokazali smo koliko je ozbiljan i dugoročan naš poslovni plan u Italiji.

