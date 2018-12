Kako sam dobila ekskluzivni intervju od vlasnika Infobipa Silvija Kutića

Prvi intervju Silvio Kutić, osnivač, glavni direktor i suvlasnik svjetski uspješne IT tvrtke Infobip iz Vodnjana, dao je Lideru. Umjesto Silvija s novinarima Lidera trebao je razgovarati njegov brat Roberto, suvlasnik tvrtke, koji redovito komunicira s medijima.

Iako tvrtka posluje 12 godina, Silvio je povremeno medijima davao kratke izjave, a izbjegavao intervjue. Neko vrijeme pratili smo trag tih izjava i poslovanje Infobipa pripremajući se predložiti tvrtku kao temu na nekom od redakcijskih kolegija.

No dogodilo se otvorenje Infobipova ureda u Rijeci, trećega u Hrvatskoj i šezdesetoga u svijetu, i Lideru je na raspolaganju bio, a tko drugi nego Roberto, suvlasnik koji redovito komunicira s novinarima. Željeli smo razgovarati sa Silvijom, ali nam je odgovoreno kako je to nemoguće jer ne daje intervjue.

Ipak smo odlučili otići u Rijeku s ekipom iz agencije Komunikacijski laboratorij, koja odnedavno zastupa Infobip, i dok smo se pripremali za put stigla je vijest – Silvio Kutić ipak će dati intervju Lideru! Javljam tu vijest presretnoj urednici Manueli Tašler, i putujemo u Rijeku pitajući se hoće li se Silvio predomisliti. Srećom, nije se predomislio.

Skromni i samozatajni Kutić

Silvio Kutić je vrlo jednostavan, iskren i ljubazan čovjek, ugodan sugovornik koji nije postavio nikakve zahtjeve, odgovorio je na sva pitanja, čak neka, manje važna, nisu ni ušla u finalnu verziju intervjua. Skroman je i samozatajan, manje mu je do priče a više do stvaranja i to je odgovor na pitanje zbog čega izbjegava medije i javnost. Autorizirao je tekst tako što je malo proširio dva odgovora detaljima o tehnologijama kojima se Infobip bavi.

Intervju pod naslovom ‘Vizija mi je da Infobip postane kompanija s deset tisuća zaposlenika’ objavljujemo u tiskanom izdanju Lidera ovog četvrtka, a već u srijedu poslijepodne bit će dostupan u digitalnom izdanju.

