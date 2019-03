Kako su uhićenja Rossande i Brajkovića strmoglavila dionice Uljanika i Uljanik plovidbe

Dionice Uljanika i Uljanik plovidbe jučer su padale dvoznamenkasto – Uljanikova je prijepodne pala za 13,33 posto, a Uljanik plovidba izgubila je 18,22 posto. Na upit Burze obje kompanije odgovorile su da ne znaju o čemu se radi. No, kad oni ne znaju, znaju ulagači. Posljedica je to ‘uhidbenog paketa’ u kojem je dvanaestero osumnjičenih za malverzacije teške 1,2 milijardu kuna uhićeno i pretreseni su im stanovi. Među uhićenima su Gianni Rossanda i Anton Brajković, koji su vodili Uljanik – Rossanda do lani, a Brajković prije njega – od 2006. do 2013., s tim da je prije toga bio deset godina zamjenik predsjednika Uprave Karla Radolovića.

A zašto su se strmoglavile dionice Plovidbe?

Pa, Brajković je u Nadzornom odboru te tvrtke, i to još od 1995. Ulagači su danas, očito, honorirali i minuli rad ključnih aktera pravosudnog slučaja koji će se tek zahuktati.

No, privedeni su i neki aktualni menadžeri predsjednik Uprave Uljanik plovidbe Dragutin Pavletić i predsjednik Uprave 3. maja Maximilian Percan.

Tako se do poslijepodne zahuktao i pad na Burzi: Dionica Uljanik plovidbe jučer je pala 27,13 posto, a Uljanika čak 32,67 posto.

Komentari