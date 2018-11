Kuća Rabske torte osvojila nagradu Simply the Best

Kuća Rabske torte dobitnik je nacionalne godišnje nagrade Simply the Best u kategoriji Ugostiteljski objekti s ponudom tradicijske hrane i pića za područje jadranske Hrvatske.

Nagradu su na svečanoj dodjeli u Varaždinu, u sklopu 20. poslovno turističke burze PUT, preuzeli vlasnik Kuće Rabske torte i Pekarnice slastica Vilma Josip Brna i direktorica Turističke zajednice Grada Raba Ivana Matušan.

– Rabska torta kao autohtoni tradicionalni proizvod u najslađem i najljepšem svjetlu predstavlja svo bogatstvo našeg otoka sreće. Ona je više od samog suvenira te je zato zaslužila svoju kuću u koju su rapski gosti uvijek dobrodošli, istaknuo je Josip Brna.

Nagradu Simply the Best 10-u godinu zaredom dodjeljuju UHPA – Udruga hrvatskih putničkih agencija i turistički časopis Way to Croatia, a nagrađuju se kreativnost, inovativnost te utjecaj na razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije.

– Kao direktorica TZ-a Rab, ali i kao Rabljanka, iznimno sam ponosna što Grad Rab ima toliko toga za ponuditi tijekom i izvan turističke sezone. Još je ljepše kada to prepozna struka što nam daje dodatni motiv da se i dalje trudimo svim posjetiteljima Raba pružiti nove doživljaje i uspomene za cijeli život, izjavila je Ivana Matušan.

Posezona je osim rekordnih rezultata, Rabljanima donijela i brojna priznanja struke i gostiju, koja potvrđuju rast interesa za Rabom kao atraktivnom destinacijom. Podsjetimo, na ovogodišnjim Danima hrvatskog turizma u Hvaru najpoznatija rapska manifestacija, Rabska Fjera, proglašena je turističkim događajem godine, a nešto ranije u rujnu je Turistička zajednica grada Raba prema ocjeni Nautičke patrole osvojila nagradu za najveći doprinos razvoju nautičkog turizma u Hrvatskoj.

