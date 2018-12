Liderov poslovni kalendar 2019. – pronađite datume ključne za vaš biznis

Neke su stvari u poslovanju nepredvidive, ali neke treba znati itekako dobro predvidjeti. Upravo kombinacija dobre organiziranosti i pravodobnog reagiranja na neočekivano daje najbolje rezultate.

U nastavku pogledajte Liderov izbor događaja koji bi u 2019. godini mogli imati utjecaj i na poslovanje vaše tvrtke, odnosno osobne financije svakog zaposlenika. Pritom ovdje nismo uzeli u obzir cijeli ‘paket’ od 80 odredbi koje stupaju na snagu 1. siječnja 2019., a opširno smo ih predstavili u ovim tekstovima:

U Liderovom poslovnom kalendaru pobrojili smo 56 događaja. Tu je podsjetnik na datum do kojeg treba predati poreznu prijavu, na rok za podnošenje godišnjeg financijskog izvještaja, ali i na datume kad se zaključuje koji natječaj za sredstva iz fondova EU.

Naravno, bit će tu još važnih datuma, ali zasad su u fazi političkih obećanja i ubacivat ćemo ih u kalendar kako budu ostvarivana. Primjerice, projekt START, najavljen za početak travnja, koji bi trebao ubrzati i pojednostavniti osnivanje tvrtke. Ili, hrvatska organizacija samita ’16+1′, na kojem bi u Zagrebu u 2019. trebali sudjelovati čelnici Kine i 16 država Istočne i Srednje Europe.

U 2019. godini čekaju nas dvostruki izbori – u svibnju za Europarlament, a u prosincu predsjednički. Stoga ne treba očekivati dramatične reforme, osim onih koje će dati ‘poguranac’ kandidatima vladajućih i polako pripremati teren za one najvažnije, parlamentarne izbore, koji nas čekaju 2020., u godini kad ćemo predsjedati EU. Ali to je već sadržaj za poslovni kalendar 2020…

SIJEČANJ

1. 1.

Stupio na snagu novi paket poreznih promjena, koje će zaposlenici, posebno oni s višim primanjima, osjetiti već na plaći za prosinac, koja će biti isplaćena u siječnju.

1. 1.

Od Nove godine snižene su stope PDV-a na neke artikle. Po stopi od 13 posto umjesto 25 posto prodaju se svježe ili rashlađeno meso, riba, voće, povrće i jaja te povezane usluge isporuke živih životinja kao i dječje pelene. Petpostotni PDV umjesto 125 posto primjenjuje se za sve lijekove, te knjige, novine i časopise neovisno o tome u kojem su obliku.

13. 1.

Zatvara se natječaj za bespovratna sredstva EU za IRI infrastrukturne projekte iz znanosti i tehnologije težak 45,6 milijuna kuna.

14. 1.

Ovaj datum zapravo je pravi početak poslovne godine nakon božićnih i novogodišnjih blagdana sa zimskim školskim praznicima i ‘skijaškim tjednom’. Tog ponedjeljka prestat će vam na mailove ‘odgovarati’ s ‘I am out of the office…’.

21. 1.

Treći ponedjeljak u siječnju slovi kao najdepresivniji dan u godini. Iako je u međuvremenu raskrinkano da taj ‘Blue Monday’ nije znanstveno otkriće, pa se sveučilište u Cardiffu distanciralo i od ‘otkrića’ i od ‘znanstvenika’, datum je ostao zabilježen. Pa, ako i nije znanstveno verificiran, možemo se tješiti da će nam nakon toga biti samo bolje, pogotovu ako uspijemo spojiti kraj s krajem u dokazano najduljem mjesecu u godini.

25. 1.

DZS objavljuje iznos plaća za studeni 2018., iz čega će se vidjeti efekt porasta neoporezivih nagrada s 2500 kuna na godinu, koliko je bilo do kraja studenoga, na 7500 kuna . Veće nagrade isplaćene su već u prosincu.

31. 1.

Zatvara se natječaj za bespovratna sredstva EU za potporu za aktivnosti informiranja i promoviranja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju težak 10,7 milijuna kuna s maksimalnom potporom od 100.000 kuna u pet godina.

31. 1.

Zatvara se natječaj za bespovratna sredstva EU ‘INTERREG V-B Mediteran 3.‘ iz područja okoliša, s predviđenim iznosima od 2,5 do 4 milijuna eura po projektu, a financira se 85% troškova projekta.

VELJAČA

14. 2.

Valentinovo ─ dan zaljubljenih postao je jedan od najvećih marketinških trikova potrošačkog društva, ključan razlog za rušenje rekorda u potrošnji. Za državu koja ‘raste’ ponajprije na potrošnji to je jedan od ključnih datuma, posebno za rast BDP-a u prvom kvartalu. Pada u četvrtak, pa se može očekivati da će ga trgovci i ugostitelji nastojati ‘produljiti’ do pripadajućeg vikenda.

21. 2.

Zatvara se natječaj za bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda za unapređenje i provedbu stručne prakse u visokom obrazovanju težak 100 milijuna kuna, s potporom od jedan do četiri milijuna kuna po projektu.

22. 2.

DZS objavljuje indeks potrošačkih cijena za siječanj. Treba vidjeti hoće li snižavanje PDV-a na neke proizvode skrenuti cijene u deflaciju.

27. 2.

DZS objavljuje iznos plaća za prosinac 2018. koje su isplaćene u siječnju, i tu će se vidjeti efekti poreznih promjena, ponajprije smanjivanje stope oporezivanja s 36 na 24 posto za sve plaće između 17.500 i 30.000 kuna.

27. 2.

DZS objavljuje prvu procjenu BDP-a za 2018. Prethodne godine BDP je rastao 2,8%.

28. 2.

Do kraja veljače treba prijaviti porez na dohodak. To je ‘dan D’ za više od milijun poreznih obveznika, kojima je u 2018. isplaćeno više od milijardu kuna povrata poreza za 2017.

28. 2.

Zatvara se treći natječaj za operaciju 9.1.1 ‘Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija za bespovratna sredstva EU iz područja poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj’ težak 25 milijuna kuna, s potporom do 500.000 eura po projektu.

OŽUJAK

1. 3.

Zatvara se natječaj za bespovratna sredstva EU za uspostavu veteranskih centara težak 28,8 milijuna kuna.

22. 3.

S&P kao prva od tri referentne agencije donosi ocjenu hrvatskoga kreditnog rejtinga u 2019., koji je sad na razini BB+, a u rujnu su izgledi napredovali iz stabilnih u pozitivne. Iz Vlade se nadaju da bi to mogao biti napredak u investicijsku klasu.

27. 3.

DZS objavljuje iznos plaća za siječanj, i tu će se vidjeti efekt poreznih promjena od Nove godine.

30. 3.

Zatvara se natječaj za bespovratna sredstva za osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018./2019. težak 27 milijuna kuna.

TRAVANJ

1. 4.

Na snagu stupa Zakon o državnom inspektoratu koji se ponovno objedinjuje u jedno tijelo.

21. 4.

Uskrs tradicionalno označava početak prave turističke sezone. U 2019. pada relativno kasno, što bi moglo biti dobar vjetar u leđa turističkoj sezoni.

26. 4.

Moody’sova prva ocjena kreditnog rejtinga Hrvatske u 2019. (sad je Ba2, uza stabilne izglede).

30. 4.

Do tog dana sve tvrtke trebaju Fini podnijeti godišnji financijski izvještaj s bilancom i računom dobiti i gubitka.

30. 4.

Do kraja travnja svi obveznici poreza na dohodak (osim zakonskih iznimki) moraju prijaviti porez za 2018.

SVIBANJ

1. 5.

Praznik rada ove godine pada u srijedu, najnezgodnije za spajanje. No u Sloveniji je blagdan i u četvrtak, pa se tradicionalno može očekivati pojačan dolazak turista iz Slovenije za produljeni vikend od 1. do 5. svibnja.

10. 5.

Zatvara se natječaj za bespovratna sredstva EU za provedbu tipa operacije 4.4.1. ‘Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša’ u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 70 milijuna eura, s maksimalnom potporom od 150.000 kuna po projektu.

26. 5.

Izbori za Europski parlament održat će se od 23. do 26. svibnja. Logično je pretpostaviti da će Hrvatska svojih 12 europarlamentaraca (zbog Brexita smo dobili jedno mjesto više nego dosad) birati zadnjeg dana europskog roka, u nedjelju 26. svibnja.

26. 5.

DZS objavljuje prvu procjenu BDP-a u prvom kvartalu, što je indikativno i za cijelu godinu. Lani je to ‘prolazno vrijeme’ iznosilo 2,5 posto rasta BDP-a.

LIPANJ

7. 6.

Fitch donosi prvu ocjenu hrvatskoga kreditnog rejtinga u 2019. (sad je BB+ s pozitivnim izgledima)

20. 6.

Tijelovo se ove godine lijepo približilo dvojcu blagdana ─ 22. lipnja je Dan antifašističke borbe, a 25. lipnja Dan državnosti. Unatoč nesreći da je 22. lipnja subota, kraj lipnja znači da će biti velikih spajanja ─ s pet dana godišnjeg može se dobiti 11 neradnih dana.

28. 6.

Zatvara se natječaj za bespovratna sredstva EU & ITU – Biciklističke staze urbane aglomeracije Osijek težak 40 milijuna kuna, s financiranjem do 96% troškova.

28. 6.

Zatvaraju se natječaji za razvoj poduzetništva u Petrinji, Kninu, Benkovcu i Belom Manastiru u ukupnom iznosu od 58,65 milijuna kuna.

30. 6.

Krajnji rok za prijavu Odluke o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka za 2018. (ako nije bila dio GFI-ja).

SRPANJ

1. 7.

Elektronički račun u postupcima javne nabave bit će u potpunosti obvezan od ovog ponedjeljka. Procjenjuje se da bi u cjelokupnom obujmu javne nabave ušteda trebala iznositi oko 6-13 posto, odnosno oko 2,6 milijardi kuna, što se odnosi na privatni sektor, ali i na državu i lokalnu razinu vlasti.

1. 7.

Zatvara se natječaj za bespovratna sredstva EU za tip operacije 4.3.3. ‘Ulaganje u šumsku infrastrukturu’ težak 50 milijuna kuna, s maksimalnim iznosom potpore od milijun eura po projektu.

1. 7.

Počinje ljetno sniženje, koje može trajati najviše dva mjeseca.

26. 7.

Četvrti vikend u srpnju (26. ─ 28. srpnja) obično donosi rekordni promet na cestama u smjeru prema moru. Lani je u turističkoj špici HAC naplatio rekordnih 65 milijuna kuna cestarina i još je primijećeno da turisti sve više ‘rastežu’ putovanje na početak sljedećeg tjedna.

KOLOVOZ

5. 8.

Dan domovinske zahvalnosti i Velika Gospa ove godine padaju u ponedjeljak, odnosno četvrtak, što će omogućiti spajanje dvaju vikenda ili produžetak godišnjeg odmora – za 16 slobodnih dana potrošit će se deset dana godišnjeg.

18. 8.

Te nedjelje nakon Velike Gospe završava najmasovniji povratak turista s Jadrana. Lani je tog vikenda svim hrvatskim autocestama prošlo gotovo 1,2 milijuna vozila. Oprez, gužva na cestama, naoružajte se strpljenjem, ili se, ako možete, vratite u ponedjeljak direktno na posao.

28. 8.

DZS objavljuje prvu procjenu BDP-a u drugom kvartalu, pa će se znati i kakvo je bilo prvo polugodište. Orijentir iz 2018. je rast BDP-a od 2,9% u drugom kvartalu.

RUJAN

1. 9.

Početak nove školske godine u kojoj bi kurikularna reforma trebala ući u sve škole.

20. 9.

S&P donosi novu ocjenu hrvatskoga kreditnog rejtinga.

30. 9.

Rok za podnošenje konsolidiranog GFI-ja (za poduzetnike koji u skupini poduzetnika predstavljaju matično društvo).

30. 9.

Zatvara se natječaj za bespovratna sredstva EU za uspostavu infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju težak 563 milijuna eura, s maksimalnim iznosom potpore od 30 milijuna eura po projektu.

LISTOPAD

8. 10.

Ovaj utorak zadnji je produljeni vikend koji se može iskoristiti za oproštaj od ljetovanja; samo ako bablje ljeto izdrži do Dana neovisnosti.

18. 10.

Moody’s donosi novu ocjenu hrvatskoga kreditnog rejtinga.

31. 10.

Na ovaj datum ne smijete imati dug veći od 100.000 kuna (ako ste fizička osoba koja obavlja djelatnost), odnosno 300.000 kuna za tvrtku ili 15.000 kuna za ostale porezne obveznike ─ građane. U protivnom ćete doći na crnu listu dužnika koju jednom na godinu objavljuje Porezna uprava.

STUDENI

27. 11.

DZS objavljuje prvu procjenu BDP-a u trećem kvartalu. Orijentir iz 2018. je rast BDP-a od 2,8%.

29. 11.

Crni petak (Black Friday), još jedna izmišljotina potrošačkog društva, pada prvog petka nakon Dana zahvalnosti, što će u 2019. biti na nekadašnji Dan republike. Umjesto na kolinje, Hrvatice i Hrvati pohrlit će tog dana u šoping-centre na sniženja.

PROSINAC

2. 12.

Cyber Monday, dodatni ‘triger’ za kupnju, prije svega informatičke opreme, uvezen iz SAD-a; što se od starih zaliha nije prodalo prošlog petka, prodat će se po još nižim cijenama ovog ponedjeljka.

6. 12.

Fitch donosi novu ocjenu hrvatskoga kreditnog rejtinga.

20. 12.

Zadnji radni dan u godini za sve koji mogu spojiti božićne blagdane s novogodišnjim i sa Sveta tri kralja. Sa sedam dana godišnjeg odmora može se uhvatiti čak 17 slobodnih dana.

29. 12.

Najizgledniji datum za održavanje prvoga kruga predsjedničkih izbora. Na prethodnim izborima prvi krug održan je 28. prosinca 2014.

31. 12.

Zatvara se natječaj za bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda za prostore sudjelovanja ─ razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice težak 70 milijuna kuna.

31. 12.

Zatvara se natječaj za bespovratna sredstva EU za razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata težak 40,5 milijuna kuna.

31. 12.

Zatvara se natječaj za bespovratna sredstva EU za razvoj i provedbu programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u Kninu, Belom Manastiru i Dardi, Benkovcu, Petrinji te Vukovaru u ukupnom iznosu od 76,36 milijuna kuna.

31. 12.

Zatvara se natječaj za bespovratna sredstva EU za uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz sport težak 50 milijuna kuna.

31. 12.

Zatvara se natječaj za bespovratna sredstva EU za unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja težak 300 milijuna kuna.

31. 12.

Zatvara se natječaj za bespovratna sredstva EU za unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podršci procesu deinstitucionalizacije – faza 1 s maksimalnim iznosom sufinanciranja od 15,12 milijuna kuna.

