Lošinjska plovidba: Ostavka predsjednika Nadzornog odbora, nova predsjednica Uprave

LOŠINJSKA PLOVIDBA – HOLDING d.d. doživjela je ovih dana podalje od medijske pozornosti niz ključnih kadrovskih promjena. Marina Brajković nova je predsjednica Uprave. Došla je u Lošinj s 15-godišnjim iskustvom u HT-u, gdje je obavljala više menadžerskih funkcija, a do prošle godine bile je i članica Nadzornog odbora OPTIMA TELEKOMA. Njezin prethodnik na čelu LOŠINJSKE Đanino Sučić nakon sedam godina na čelu tvrtke ostao je član Uprave, u kojoj je Antony Saganić dobio novi mandat. Dosadašnjem članu Uprave Vinku Mužiću dodijeljena je prokura, a prokurist je od ranije i Željko Grbac. To je odlučio NO u novom rasporedu. Nakon ostavke predsjednika NO Marinka Dumanića na njegovu poziciju imenovan je dosadašnji zamjenik Miroslav Ivić, a članica NO Vanja Kabalin imenovana je zamjenicom predsjednika NO-a. Igor Maša i Zoran Mužić ostali su članovi NO-a.

Holding ne ostvaruje velike prihode, ali je krovno društvo LOŠINJSKE PLOVIDBE – BRODOGRADILIŠTA i LOŠINJSKE PLOVIDBE – TURIZMA. U LP – BRODOGRADILIŠTU dosadašnjem članu Uprave Vinku Mužiću dodijeljena je prokura umjesto Davora Jankovića, a druga dvojica prokurista su Željko Grbac i Dragan Balija. Antony Saganić ostao je predsjednik Uprave BRODOGRADILIŠTA. U LP – TURIZMU prokura je oduzeta Nenadu Navratilu i Miodragu Kličkoviću, dodijeljena Dariju Mužiću i dosadašnjem članu Uprave Vinku Mužiću, treći prokurist ostao je Željko Grbac, a na čelu Uprave TURIZMA i dalje je Đanino Sučić.

Grupa LOŠINJSKA PLOVIDBA svojedobno je rasprodala flotu i povukla se iz brodarskog biznisa u brodogradnju i turizam. Lani je ostvarila 88 milijuna kuna prihoda, što je 7,5 posto manje nego u 2017., i od dobitaša iz 2017. skliznuli u minus od pet milijuna kuna, a vrijednost dionice od vrhunca 20. veljače 2018. sa 200 kuna pala je do prosinca na 129 kuna, da bi danas bila na 148 kuna.

Najveći dioničar Lošinjske je Ivan Ivić (preko svoje tvrtke DALMONT iz Kraljevice ima 24,45 posto dionica), slijede Myriam Maša (24,32 posto) i Nenad Bakić (7,91 posto).

Prije godinu dana Lošinjska plovidba je najavila tri velika projekta – izgradnju novog hotela na Rujnici, razvoj nautičko-servisnog centra na području marine Privlaka i brodogradilišta Lošinj te ulaganje u kampove Lopari i Rapoća u Nerezinama. Ukupna vrijednost tih investicija procjenjuje se na 60 milijuna eura.

