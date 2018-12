Lovro Ivas, Ivas Grupa: Sa stranim partnerom osigurali smo snažan iskorak na inozemna tržišta

Ako ste organizator koncerta ili nekog drugog javnog događanja i treba vam pozornica, razglas i ostala tehnika, ako snimate neku TV emisiju i treba vam tehnika i ekipa koja će pratiti emisiju zvukom, rasvjetom i li scenografskim elementima – zovete tvrtku poput Ivas Grupe. Oni se bave tehničkom produkcijom raznih događanja, televizijskih emisija, koncerata, festivala i svega što zahtjeva tehničku opremu iz segmenta tonske tehnike, video opreme, profesionalne rasvjete, mobilnih pozornica i montažnih konstrukcija vezanih za pozornice. Ivas Grupa upravo je dovršila složeni investicijski proces i dobila stranog partnera te time osigurala povećanje izvoza svojih usluga na strana tržišta. O radu Ivas Grupe te novom poslovnom iskoraku razgovarali smo s Lovrom Ivasom, osnivačem tvrtke i članom Uprave.

Gdje ste trenutno prisutni sa svojim uslugama?

– Ako govorimo o uslugama u Hrvatskoj onda postoji poprilična vjerojatnost da ste negdje naišli ili da ćete naići na naše tehničare diljem zemlje. Primjerice ako volite tenis onda ste našu ekipu mogli vidjeti na finalu Davis Cupa u Zagrebačkoj Areni ili u Umagu gdje smo već godinama zaduženi za koncertni dio. Ako se pak radi o skijanju već više od deset godina na Sljemenu dajemo razglas, rasvjetu i ekrane. Bicikliste na projektu Tour of Croatia smo pratili zadnjih godina po cijeloj Hrvatskoj. Tu je i hokej gdje smo bili partner klubu Medveščak, radimo sa Klizačkim savezom, prisutni smo sa borilačkim natjecanjima kroz FFC MMA priredbe a preuzeli smo i kompletnu produkciju UFC borilačke priredbe za Britance u Zagrebačkoj Areni lani… No pored sportskih događanja veseli me i dugogodišnja suradnja na ostalim raznovrsnim projektima od modnih događanja poput FHR-a za koje smatram da se izdvaja upravo u ovom produkcijskom segmentu od ostalih priredbi u regiji, pa do ostalih klijenata iz modnog svijeta poput brandova Amarie ili Alex Dojčinović.

Ipak niste zanemarili ni opremanje brojnih festivala…

– Dosta smo prisutni i u koncertnom te festivalskom segmentu gdje već niz godina brinemo o festivalima u Tisnom poput Love International i Soundwave, pa do festivala vezanim za klub Papaya od kojih su možda najzvučniji festivali Hydeout i Sonus. Ove godine brinuli smo o svim izvedbama na glavnoj pozornici Špancirfesta kao što već niz godina brinemo i o produkciji koncerata i festivala za muzički kanal CMC u Vodicama i Slavonskom Brodu. Po prvi puta smo ove godine preuzeli brigu i o produkciji kompletne Resistance pozornice na festivalu elektronske glazbe Ultra u Splitu… Ako ste pak ljubitelj TV programa lani smo producirali kompletnu tehniku za Supertalent, a ako volite automobile onda ste zasigurno razgledavali razne modele osvjetljene našom rasvjetom, te ste gledali u naše ekrane na preko desetak izložbenih prostora Zagrebačkog velesajma u sklopu priredbe Zagreb Autoshow 2018.

Koje su specifičnosti u vašoj branši? Koji su glavni izazovi?

– Postoji nekoliko ključnih stvari koje ne treba smetnuti s uma ako želite u ovom poslu preživjeti i uspjeti. Ako maksimalno pojednostavimo priču onda se ovdje radi o jednostavnom najmu opreme krajnjim korisnicima. Da bi opremu mogli najmiti morate ju posjedovati. Da bi ju posjedovali morate neku količinu gotova novca pretvoriti u opremu. Vrlo često su tvrtke u ovom poslu neadekvatno kapitalizirane tj. opremu nabavljaju kroz kredite, leasinge i razno razne neadekvatne načine financiranja. Tomu treba dodati činjenicu da se tehnologija brzo mijenja da je potrebno stalno investirati kako bi se držao korak sa trendovima i pratiti novosti u tehnologiji, jer samo jedna promašena investicija može vas vratiti godinama unazad… S druge strane danas se tržište mijenja brže nego ikad. Nekad je bilo dovoljno u kamion ubaciti lampe i zvučnike i odraditi koncert. Danas klijent želi čuti i vidjeti kako će njegovo događanje izgledati u 3D-u. Klijent danas želi pažnju i sto posto posvećenost, želi biti siguran da će dobiti maksimum za svoj novac te želi stabilnog partnera za tehničku podršku neovisno o tome radi li se o malom ili velikom projektu te neovisno o tome jesu li vaši kapaciteti u tom terminu puni ili ne.

Koliko takvi zahtjevu klijenata traže više ljudi i sredstava?

– Da bi ostvarili želje klijenta i kvalitetu usluge morate imate vojsku ljudi koji odlaze na sastanke, crtaju, pripremaju određenu produkciju a kasnije istu i vode na terenu. To sve košta i da bi taj mehanizam mogli hraniti prodaja mora raditi bez predaha. Tko se ne stigne prilagoditi brzo će ispasti iz igre. Kao treći veći izazov ove branše svakako bi istaknuo i nekonzistentnost u prodaji. Većina događanja događa se u datumima prije godišnjih odmora u gradovima, te duž obale za vrijeme godišnjih odmora. Za nas je to vrijeme kad nam kronično fali ljudi, vozila i opreme. Tu dolazi na kušnju i kvaliteta jer nju prije svega daje tehničko osoblje, a izazov je imati sedam kvalitetnih ekipa u isto vrijeme a da opet sve funkcionira na visokom nivou. Tu morate imati dobru mrežu vanjskih suradnika na koje se u tim trenutcima možete osloniti. Na tržištu će najbolje proći oni koji uspiju ‘ispeglati’ ovu sezonsku krivulju kako bi maksimalno efikasno i ujednačeno iskoristili resurse kroz cijelu godinu.

Kako je došlo do investicije stranog partnera?

– U vrijeme krize kad su korporativni eventi odrezani na minimum, kad su TV budžeti drastično rezani zbog pada cijena reklama te dok su preostale kompanije na tržištu usmjerile cilj na koncertni segment mi smo odabrali ne boriti se s domaćom konkurencijom u jedinom preostalom koncertnom segmentu, već smo se odlučili na investicije u TV segment i potrudili smo napraviti iskorak na tržišta u regiji. Moram također biti realan i priznati da smo u ovoj odluci imali i sreće, no ona je ovdje opet proizvod minulog rada, upornosti i truda u godinama prije, kad smo reinvestirali znatno više od svojih mogućnosti i kad smo radili kao pčelice na izgled bez značajnog rezultata. U tom su nas razdoblju strani produkcijski partneri s kojima smo surađivali u Hrvatskoj prepoznali kao kvalitetnog partnera te nam dali priliku i povukli nas za sobom van granica Hrvatske. Ovaj trend rada u inozemstvu se nastavio i ubrzo smo počeli raditi TV emisije u Slovačkoj, Bugarskoj, Rumunjskoj gdje su nas primijetila tvrtka iz branše koja većinom pokriva Bliski istok a imala je ambicija za ulazak na europsko tržište. Ubrzo su počeli razgovori oko dokapitalizacije s tada tek potencijalnim partnerima. Pregovori, analiza tvrtke, revizija i due-dilligence uobičajeni su koraci ovog procesa, a potom je finalizacija ugovora bila tek formalnost. Kako to već biva u ovim procesima od početka pregovora do zaključivanja sporazuma prošlo je više od godine dana. Za to vrijeme stopirali smo marketinške aktivnosti obzirom da nismo imali adekvatnu strategiju tj. nismo znali koji će se na kraju scenarij dogoditi.

Zašto je ova investicija važna i što očekujete od ovog partnerstva?

– Partner nam je u ovom slučaju prestižna tvrtka s visokim stupnjem organizacije čiji nam know-how može pomoći da preskočimo velika ulaganja i vrijeme koji bi bili potrebni da sami generički stignemo do željenog stupnja razvoja, što za rezultat opet ima povećanje profitabilnosti kroz smanjivanje rashodne strane bilance. Sa druge strane dio obaveza partnera je i da tvrtku uvedu u poslove koji bi nama bili nedostupni a radi se uglavnom o velikim stranim televizijskim produkcijama i koncertnim događanjima. Naši investitori i partneri na dnevnoj bazi radi velike produkcije svjetskih imena poput Stonesa, Bryan Adams, Rihanna, Bon Jovi, Justin Bieber, Justin Timberlake, Aerosmith i mnogih drugih. Nama bi trebale godine iskustva rada na ovakvim projektima da bi se profilirali na toj svjetskoj pozornici, no sa njihovim iskustvom, znanjem i obukom možemo ponuditi usluge svjetske klase koje je nedostupna na ovim prostorim, a po cijenama koje su konkurentne u ovoj regiji. Pored ovog faktora znanja, također se radi i o značajnoj investiciji što omogućava managementu da se fokusira više na prodaju i poslovne procese same tvrtke jer će manje brinuti o izvorima financiranja i likvidnosti. Također ova investicija daje i zavidnu stabilnost tvrtke što je velika komparativna prednost i to ne samo u vremenima usporavanja ekonomije, već i u sadašnjim pozitivnim trendovima poslovanja u regiji.

Razgovarala: Maša Borovac

