Mate Rimac, Matija Žulj i Berislav Marszalek otkrili svoje najveće poslovne ‘f*ckupove’

Većina novih poduzetnika čini pogreške. Neke su veoma glupe, neke nisu, ali greške su sastavni dio svakog početka i ulaska u svijet poduzetništva. Poduzetnici ne čine pogreške jer nisu inteligentni ili nemaju iskustva, oni ih čine jer te pogreške ne smatraju bitnima, što može dovesti do propasti posla i prije nego je zapravo započeo. A u greške koje se ne smatraju bitnima, novi poduzetnici ne ulažu sredstva za rješavanje sve dok ti problemi ne počnu opterećivati tvrtku. Među tri najgluplje početničke greške se ubrajaju površnost, nedostatak fokusa i ignoriranje „malih“ problema, prenosi Entrepreneur.

1. Površnost

Danas živimo u svijetu površnosti i plitkosti. Često ne obraćamo pozornost na detalje, i ne usredotočujemo se na zadovoljstvo klijenata ili kupaca. U svijetu od 140 znakova, fokus se prebacio s kvalitete i orginalnosti na brzu proizvodnju i brzu zaradu. I to je zamka u koju mnogi početnici poduzetnici upadnu. Ti wanna be poduzetnici ne ulažu u svoje vještine, šalju oštećene proizvode kupcu, pružaju loše iskustvo za samog kupaca, te čine još mnogo početničkih površnih pogrešaka. A koje je rješenje?

Za početak treba biti okupiran kupcem/klijentom. Vaši proizvodi i usluge su tu samo radi vašeg klijenta. Budite opsesivni u namjeri da ih zadovoljite s vašim proizvodom.

Obratite pozornost na detalje. Prije isporuke ili ugradnje proizvoda provjerite sve do najsitnijeg detalja. Ne pristajte na kompromise i ne dopustite završiti projekt tek toliko da bi ga završili. Sve što radite mora biti iznad standarda kako bi kupci bili zadovoljni.

Neprekidno učenje. Znanje je protuotrov za površnost. Nastavite učiti kroz cijeli život tako da uvijek možete klijentu ponuditi dodane vrijednosti. Postanite osoba kojoj se obraćaju u vašoj industriji.

Za kraj, napuštanje površnosti zahtjeva i promjenu u razmišljanju. Vježbajte to uz stalnu praksu i usredotočite se na kvalitetu. To znači, fokusiranje na jedan problem, a prelazak na drugi tek kada je prvotni u potpunosti riješen.

2. Nedostatak fokusa

Kada poduzetnik uđe u novi svijet poduzetništva u većini slučajeva bude prepun ideja kako svoje poslovanje širiti, povećati, kako nuditi što više proizvoda i kako na tome brzo zaraditi. Fokus se u većini slučajeva izgubi pokušavajući uloviti sve te stvari od jednom. Konfucije je davno rekao: „Čovjek koji progoni dva kunića ne ulovi niti jednog“. I tu je potpuno u pravu. Na početku, ne nudite more usluga, koncentrirajte se, nađite fokus i ponudite tržištu ono što mu stvarno treba. Novom poduzetniku, kako bi uspio i probio se, na početku poslovanja potrebna je vjerodostojnost, više nego sam novac.

3. Ignoriranje „malih“ problema

Novi poduzetnici ignoriraju „male“ probleme. Loš pravopis na internet stranici – mali problem. Negativan komentar u recenziji kupca – mali problem. Ne odgovaranje na poruke i mailove u normalnom roku – mali problem. E pa nije! U stvarnosti, sve su to veliki problemi vrijedni vašeg vremena. Zapamtite, svi problemi počinju kao mali dok se ne otmu i postanu nekontrolirana lavina koja melje sve pred sobom.

I naši poduzetnici su griješili

Na konferenciji „VIDI AWARDS BIG3“, jedan od glavnih događaja bila su tri izlaganja pod nazivom „Epic F*ckups na kojima su tri domaća poduzetnika prepričali svoje poslovne failove i početničke pogreške. CEO Rimac Automobila Mate Rimac, CEO Agrivija Matija Žulj i CEO Entria Berislav Marszalek prisutnima su priznali svoje „dječje bolesti“.

Mate Rimac ispričao je priču o kretanju u drugi krug financiranja. Naime ,kada su dobili ponudu od Kineza u visini od 30 milijuna dolara, pojavio se stanoviti gospodin „John“ koji je ponudio još bolje uvjete financiranja, na koje su iz tvrtke Rimac pristali. Kinezi su ostali postrani, sve dok se nije ispostavilo da je „John“ bio prevarant. Na kraju, vratili su se Kinezima koji su u zadnji trenutak spasili Rimca.

“Na kraju u osmom mjesecu dolazi investicija od Camela (Kinezi) od 30 milijuna eura. Znači preko godinu dana smo preživjeli nakon što smo mislili da je sve gotovo. Kada je novac napokon sjeo toliko smo toga poplaćali, a da je došao tri sata kasnije firme vjerojatno ne bi bilo. Ali i da je došlo tjedan dana kasnije imao bih isti osjećaj koji sam tada imao. Eto to je jedan naš f*ckup koji nas je skoro koštao života“, rekao je Rimac.

Matija Žulj, CEO Agrivija prepričao je kako je nadvladao pogrešku koja je njegovoj tvrtki zaustavila rast. „Kada smo krenuli s oglašavanjem i prodajom, maksimalno smo se fokusirali na segment online prisutnih malih i srednjih poljoprivrednika. Uložili smo mnogo novca u online marketing, oglašavanje na Googleu, Facebooku, putem content marketinga. Imali smo odličan povrat uloga i na temelju tog uspjeha osigurali smo investicijsku rundu“, započeo je Žulj. Kada su uložili značajna sredstva u oglašavanje došli su do rasta ali i stagnacije u jednom trenutku, preko koje nisu mogli prijeći.

„Kad smo shvatili da ovako više nećemo rasti, počeli smo graditi biznis modele koji se baziraju na postojećim načinima dolazaka do poljoprivrednika. Spakirali smo naš Cloud SaaS softver u kutije i distribuirali ih preko ovlaštenih distributera u ruke poljoprivrednicima“, rekao je Žulj. No to nije bilo sve. Ovoga puta nisu sve uložili u jednu kartu, već su se okrenuli i firmama koje otkupljuju od poljoprivrednika i koje imaju kooperacije. „Morali smo proći kroz cijelu rekonstrukciju firme da bismo mogli podržati novi poslovni model. Umjesto direktne prodaje poljoprivrednicima (B2C), usmjerili smo se na prodavanje korporacijama (B2B2C)“, zaključio je Žulj.

Berislav Marszalek, osnivač tvrtke Entrio opekao se na obaranju Guinnessovog rekorda s najviše ljudi imena Ivan na jednom mjestu. „Naš posao je bio akreditiranje, skupljanje podataka i ostalih stvari vezanih za brojanje itd. Sustav koji smo primijenili je funkcionirao ranije, no nikad nismo bili u situaciji s 4 tisuće ljudi. Refreshanje stranice s većim brojem ljudi sve je duže trajalo, a u jednom trenutku sve je krepalo“, rekao je Marszalek. Na kraju su ručno popisivali ljude i Ivani su uspjeli srušiti rekord.

