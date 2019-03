Medijska potrošnja: Veliki neće pojesti male, već brzi spore

Procjenjuje se da je u oglašavanje u glavnim hrvatskim medijima prošle godine uloženo od 1,5 do 1,7 milijardi kuna (ne uključujući razvoj kreativnih rješenja ili upravljanje odnosima sa strankama), a djelatnosti koje najviše ulažu u oglašavanje jesu trgovina, telekomunikacije i financije. Polovina neto proračuna oglašivača odlazi na oglašavanje na televiziji, a Božidar Abramović, član Uprave Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA!), tumači to činjenicom da TV ima i dalje najširi doseg te može najbrže isporučiti poruku. Uz to rastom online oglašavanja, dodaje, cijena isporuke komercijalne poruke na široj ciljanoj skupini konkurentna je upravo online oglašavanju.

Medijske investicije u blagom su porastu s televizijom kao vodećim medijem te digitalnim medijima koji bilježe najveći rast, također ocjenjuje Ana Lovrić, media buying manager u agenciji UM Zagreb. Za Lovrić je jasno da takvo stanje odražava sve frekventniju upotrebu digitalnih medija te razumijevanje snage TV-a kao kanala koji još najbrže gradi doseg ciljane skupine i svijest o kampanji i brendu.

Pozitivan pomak i relevantnije pokazatelje ukupnog medijskog miksa tržišta s obzirom na to da su dosad digitalni mediji bili vrlo slabo zastupljeni unutar istraživanja medijske potrošnje očekuje Morana Marić, media director u Millenium promociji, a Berislavu Tomšiću, media directoru u Real grupi, najnoviji podaci o zakupu medijskog prostora pokazuju rast ulaganja u oglašavanje u hrvatskim medijima.

Antonio Ivičević, research manager u Real grupi, vidi nastavak trendova pada tiska nauštrb interneta, najvećeg dobitnika među medijima s nepreglednim morem mjerljivih opcija oglašavanja. Smanjenje postojećeg medijskog ‘slobodnog inventara’ za posljedicu ima povećanje medijske gužve, rekao je Ivičević, i da bi se ona izbjegla potreban je kreativniji komunikacijski pristup putem različitih kanala koji mogu poruku izdvojiti iz mase te pružiti brzi doseg. Ivičević dodaje da jedan pojedinačni kanal više nije dovoljan, riječ je o sinergiji više različitih platformi kako bi kampanja bila što učinkovitija.

Uspavani svijet oglašivačkih divova susreo se s činjenicom da se komuniciranje s ciljanim skupinama seli u potpuno novu dimenziju. Budućnost oglašavanja je, prema Tomšiću, u kreativnimmedijskim i komunikacijskim rješenjima, pri čemu veliki neće pojesti male, već će brzi pojesti spore.

– Brzina je postala ključ uspjeha. Iako smo se miljama odmaknuli od početka implementiranja u planove stranke oglašavanja na Facebooku i Instagramu, uvijek smo u fazi prilagodbe na novonastale mogućnosti koje takav tip oglašavanja nudi – kaže Ivičević. 

