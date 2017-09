Mercedes-Benz u Londonu direktno izaziva Uber novom uslugom

Krajem godine Daimler AG u Londonu će pokrenuti uslugu dijeljenja kombi prijevoza. Riječ je o mreži šatlova kakve već koriste stanovnici New Yorka, Chichaga i Washingtona, usluzi koja premašuje milijun korisnika. Mobilnu aplikaciju za prijevoz kombijima Daimler je razvio u suradnji s amsterdamskom startup tvrtkom Via Transportation Inc.

U razvoj ove usluge Via i Daimler planiraju uložiti preko 200 milijuna dolara, od čega će samo Mercedes-Benzovi kombiji doprinijeti s 50 milijuna dolara.

-Dijeljenje prijevoza na zahtjev čini javni prijevoz u gradovima znatno učinkovitijim. Via je jedna od najuspješnijih tvrtki koje nude uslugu u rastućem sektoru dijeljenja prijevoza, a Mercedes-Benz kombiji imaju savršena vozila za tu uslugu, rekao je za Bloomberg direktor Mercedes-Benz kombija, Volker Mornhinweg.

Proizvođači automobila sve više ulaze u posao pružanja usluge dijeljenja prijevoznih sredstava jer potrošači, a pogotovo stanovnici gradova, pokazuju sve manju želju da posjeduju vlastiti automobil.

Prošloga mjeseca, Toyota Motor Corp. investirala je značajna sredstva u Grab, vodeću platformu za prijevoz u jugoistočnoj Aziji. Godinu dana prije, kupila je udio u Uber Technologies Inc.

Daimler sada nudi prijevoz aplikacijom i kombijem, a već je investirao u Car2Go u New Yorku, Mytaxi i Moovel transport aplikacije. Što se tiče principa rada Vije, ona okuplja putnike koji idu u istom smjeru, pa ih kombi pokupi i vozi na željenu adresu. Takvu uslugu Via je prvi puta ponudila u New Yorku, još 2013. godine.

