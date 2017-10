Milijarde gubitaka i ispravaka vrijednosti imovine, a konkretna pitanja ostala ‘bez komentara’

Amortizacija potrošačke elektronike u 23-godišnjem periodu, zadržavanje tvrtki Velpro, Kozmo i Idea u bilancama trgovačkih društava grupe Agrokor, premda su prestala biti njihovo vlasništvo ili su prestala s radom, potraživanja povezanih kompanija danas umanjena za polovicu – to su neki od primjera dosadašnje knjigovodstvene prakse Agrokora koje je danas, prezentirajući revidirano financijsko izvješće za 2016. godinu, iznio izvanredni povjerenik Agrokora Ante Ramljak.

>>>Revizija Agrokora: Tresla se brda, rodio se miš

Zapravo, nije zabilježeno ništa neočekivano, ni za generalno stanje domaće ekonomije, a niti za tvrtku u koju je država postavila prinudnu upravu. Iznenađuje tek da je imovina Agrokorovih kompanija umanjena za čak 13,4 milijarde kuna u 2015. godini te da je, sukladno knjigovodstvenim ispravcima, lanjski gubitak tih tvrtki iznosio neslućenih 3,3 milijarde kuna.

>>>Todorić najavio tužbu zbog navoda o skrivanju tri milijarde kuna

Konsolidirano izvješće za cijeli koncern bit će prikazano idućeg tjedna najprije vjerovničkom vijeću tvrtke, a onda i novinarima, ali nekakvih značajnih promjena u brojkama teško da će biti.

Neodgovorena pitanja

Upitan znači li da je aktualno umanjenje vrijednosti imovine Agrokorovih tvrtki bilo u svrhu privlačenja kreditora, obzirom da je posvjedočeno da same kompanije dobro posluju ako se ne uzmu u obzir nepravilno upisane obveze, Ramljak je isprva kazao da ne može pretpostaviti zašto je to napravljeno, a na dodatno pitanje ‘znači li to da se bivša uprava poigravala samo s imovinom a ne poslovanjem’ odgovorio je da se to može i tako reći.

Na prezentaciji Ante Ramljaka dosta toga ostalo je neizrečeno. Primjerice, je li Mercatoru sad porasla vrijednost ako je ispravkom iz Agrokorovih bilanci isknjižena Idea koja je slovenskom lancu ranije naprosto prepuštena? Jesu li umanjenja vrijednosti za potraživanja među povezanim tvrtkama obavezno napravljena u visini od 50 posto? Ili je bilo i onih koja su potpuno otpisana? I koja i kolika bi to potraživanja bila? Kakva je bila prava EBITDA Agrokorovih kompanija u doba kad su sporne stavke nepravilno knjižene? Je li lanjska dobit Konzuma od preko 200 milijuna kuna izračunata nakon što su prethodno odbijene i sve obveze po kreditima i pozajmicama? Koliki će rast i cash flow kompanija idućih godina morati biti da izdrži super senior status novih kredita i odgovarajuću svotu iz roll-upa? Jesu li, po umanjenju vrijednosti za zabilježena potraživanja međusobno povezanih poduzeća s njima sklopljeni i sporazumi o otplati ostatka u realnom roku? Konačno, koliki je ukupan dug Agrokora?

>>>Todorić: Izvješća potvrđuju veliku vrijednost koju smo izgradili kroz desetljeća ulaganja

Sva ta i mnoga druga pitanja ostala su neodgovorena danas. Naprosto, nije bilo dovoljno vremena postaviti ih, a sudeći po postavljenim pitanjima teško da bi se od prisutnih na prezentaciji i mogao dobiti drugi odgovor, osim da nemaju komentara.

– Ne bih to komentirao – rekao je na današnjoj prezentaciji Ante Ramljak odgovarajući na direktno novinarsko pitanje je li prijetio Ivici Todoriću SMS-om, kako tvrdi vlasnik Agrokora.

>>>Oporba: Marić je ‘inficiran’, brojke loše, a povjerenstvo nužno

Takva i slična pitanja su uglavnom ostajala bez odgovora. Upitan znači li da je aktualno umanjenje vrijednosti imovine Agrokorovih tvrtki bilo u svrhu privlačenja kreditora, obzirom da je posvjedočeno da same kompanije dobro posluju ako se ne uzmu u obzir nepravilno upisane obveze, Ramljak je isprva kazao da ne može pretpostaviti zašto je to napravljeno, a na dodatno pitanje ‘znači li to da se bivša uprava poigravala samo s imovinom a ne poslovanjem’ odgovorio je da se to može i tako reći. Nije htio otkriti niti hoće li podnositi kaznenu prijavu protiv bivših vlasnika ili bivše uprave, budući da su recentne obveze, zbog kojih je prinudna uprava ušla u Agrokor, i stvorene temeljem napuhanih vrijednosti u poslovnim knjigama. Međutim, dao je naznačiti da odgovornim za sporne knjige smatra upravo vlasnika.

– Odgovornost leži u financijskim rezultatima i ako je vlasnik tražio prihvaćanje ovakvih izvješća, onda to abolira upravu – kazao je Ramljak, nakon što je Ines Lozić, članica uprave Konzuma zadužena za financije, odgovarajući na novinarska pitanja, kazala da ne bi potpisala takva izvješća s napuhanim vrijednostima.

Podatak koji dovoljno govori sam za sebe

Opseg danas iznesene revizije Agrokora obuhvaća 99% prihoda grupe i 98% grupne dobiti. Ukupni negativni efekt na kapital u sektoru Maloprodaje, pokazalo je revidirano izvješće, iznosi 10,5 milijardi kuna, u sektoru Poljoprivreda 1,7 milijardi kuna, a u sektoru Prehrane 1,2 milijardi kuna. Razlika između stanja kojeg je prikazivala Agrokorova stara uprava i stvarnog stanja je golema, jer su te kompanije u 2015. godini iskazale pozitivne rezultate veće od ukupno 10 milijardi kuna. To je podatak koji dovoljno govori sam za sebe, čak i ako danas nisu pruženi odgovori na mnoga pitanja.

>>>Revizija Agrokora: U 2015. nepravilno uknjižene vrijednosti u iznosu od 13,5 milijardi kuna

Na njih treba odgovoriti konsolidirano izvješće za cijeli koncern, a onda i moguće parlamentarno istražno povjerenstvo kao i eventualni kazneni postupak. Naime, bez obzira što kreditni posao ima dva aktera kao i svaki drugi, napuhivanje bilanci u svrhu privlačenja kreditora ne može se okarakterizirati kao redovna i dobra poslovna praksa, koja se očekuje od kompanija poput Agrokora. Slično je i s nepravilnim vođenjem knjiga, jer činjenica da je plaćen porez na dobit ne znači da vlasnik nije dobit povukao protivno interesu društva i posljedično njegovih vjerovnika.

Bilo bi korisno da javnost čuje što znaju akteri događaja koji su posljednjih godina odvukli Agrokor do ove situacije, od onih u izvršnoj vlasti, preko samog Agrokora i banaka, do aktualne prinudne uprave. A ne samo vjerovničko vijeće i Vlada. U protivnom, povjerenje prema izvanrednoj upravi i onima koji su je postavili neće moći vratiti niti uspješno poslovanje Agrokorovih kompanija u budućnosti.

Komentari