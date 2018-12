Ministarstvo regionalnog razvoja nudi (najbrži) prst, a tvrtkama treba cijela ruka

Zbog natječaja za ‘Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti malih i srednjih poduzeća kroz informacijske i komunikacijske tehnologije’, prvotne alokacije od 200 milijuna kuna, koji pokazuje koliko kriva može biti procjena u dodjeli sredstava iz EU fondova, direktorica tvrtke Kulić & Sperk Janja Kulić napisala je pismo ministrici regionalnoga razvoja i fondova EU Gabrijeli Žalac. Požalila se da ovako gruba procjena jasno ukazuje na to da se u planiranju EU fondova pogriješilo, jer je za ovu svrhu trebalo biti alocirano mnogo više, točnije, možda i deset puta više sredstava, kako bi se pokrili troškovi i proizveli značajno pozitivni neto efekti povezani s digitalizacijom poslovanja malih i srednjih poduzeća.

Natječaj je bio zamišljen tako da se sredstva iz EU fondova dodijele poduzetnicima na temelju najbržeg prsta. Jedna od tvrtki koja se prijavila na natječaj je upravo Kulić & Sperk. Iz te tvrtke naglašavaju da otprilike 1000 prijavitelja u prvom pokušaju natječaja u kolovozu čine tek 0,93% ukupnog broja poduzetnika za koje je natječaj bio raspisan (107.473) što je neprihvatljivo mali interes za tako krucijalno važno područje kao što je IKT unaprjeđenje.

Prema izračunu na temelju pripreme projektnih prijedloga te tvrtke, vrijeme svih sudionika u procesu pripreme projekta – prijavitelj i njegovi ljudski kapaciteti, konzultant te IT stručnjaci koji su sudjelovali u procesu istraživanja tržišta, je prosječno 250 sati, a trošak pripreme jednog projektnog prijedloga je prosječno 100.000 kuna (dio troška je fakturiran, a drugi dio proizlazi iz obračunatog gubitka zbog uloženog vremena u pripremu projekta koje bi se inače uložilo za generiranje prihoda). Kada se taj trošak pomnoži s brojem prijava (uvećano za 20% radi prijavitelja koji se „nisu stigli prijaviti“ – ukupno otprilike 1000 prijavitelja), dolazi se do zaključka da je ovaj projekt realiziran generirao bi trošak za gospodarstvo u visini od minimalno 100 milijuna kuna pri čemu su dodijeljene potpore 53 milijuna i 200 tisuća kuna. Dakle, u ovom natječaju je trošak bio dvostruko viši od koristi što umjesto unapređenja donosi pogoršanje za poduzetnike i za gospodarstvo.

Natječaj je u međuvremenu bio poništen, pa ponovljen s povećanom alokacijom, što je svakako prema mišljenju Kulić, pomak – iako tek maksimalno pola ili čak trećina od procijenjenog interesa.

– Predmetni natječaj se ponavlja budući da u prvom pokušaju nije bio adekvatno dizajniran i implementacijsko tijelo ga je, u nakani da ga provede na primjereniji način, poništilo i ponovno predložilo novi te provelo e-raspravu. Odluka o poništenje predmetnog natječaja je bila jedina ispravna u postojećim okolnostima. Smatramo i sugeriramo da u ponovljenom natječaju treba osigurati dovoljno sredstava za apsolutno sve projekte koji budu ispunjavali uvjete natječaja neovisno na regiju iz koje dolaze budući da je iskazani interes MSP od manje od 1% je alarmantno nizak. Novi nacrt natječaja je bitno kvalitetniji i primjereniji aktualnom trenutku u odnosu na poništeni. Prije svega povećana je alokacija sredstava. Međutim smatramo da je upravo taj aspekt bitno dodatno unaprijediti na način da ne bude limitirajući – objašnjava Kulić.

Razloga za to je više, kako navode u Kulić & Sperk. Jedan od njih je taj da je digitalna transformacija nezaobilazan korak u jačanju konkurentnosti i hvatanja koraka s usporedivim firmama iz drugih EU zemalja te je nepoduzimanje aktivnosti digitalne transformacije dovodi hrvatske male i srednje poduzetnike položaj dugotrajne smanjene konkurentnosti – pogotovu u odnosu na poduzetnike iz drugih EU zemalja koji su uspješno povukli sredstva iz EU fondova prije i trajno postigli konkurentsku prednost i uvjete za uspješniji i održiv razvoj. Zatim, raspoloživa EU sredstva za poboljšanje konkurentnosti gospodarstava kroz OP Konkurentnost i kohezija u okviru kojeg je raspisan ovaj natječaj su 970 milijuna eura od čega niti polovica nije iskorištena. Naime, dio Izvješća državnog ureda za reviziju ukazuje na lošu raspodjelu sredstava i planiranje te uspješnost Hrvatske u odnosu na ostatak EU: „… Prema analizi podataka o korištenju sredstava iz EFRR-a i KF-a, u usporedbi 15 država članica EU, RH koristi navedena sredstva ispod prosjeka, odnosno prema podacima o ugovorenim sredstvima je u trećoj kategoriji korisnica, a prema podacima o odobrenim sredstvima u posljednjoj (četvrtoj) kategoriji, odnosno među najmanje uspješnim korisnicama.“

Treći razlog je da je Interes MSP- a pokazan u poništenom natječaju je bio neznatan – od cca 107.000 potencijalnih prijavitelja – prijave je podnijelo njih nešto manje od 1.000 – dakle manje od 1% – pa je iznimno važno svima MSP-ima koji kao društvo ispunjavaju uvjete i čiji projekti su prihvatljivi treba biti osigurana potpora za ovo iznimno važno i skupo područje unapređenja efikasnosti i konkurentnosti.

Iz tvrtke Kulić & Sperk preložili su, među ostalim, da se pojednostave kriteriji do razine da se osigura svrsishodnost uloženih sredstava na način da se definira ukupan minimalan broj bodova iznad kojeg svi prijavitelji dobivaju sredstva.

– Cilj natječaja treba biti potaknuti do sada iznimno nizak interes prijavitelja, a to se, između ostalog, postiže alokacijom dostatnih sredstava i jednostavnijim sustavom ocjenjivanja projekata. U slučaju kada bi se za takav natječaj osiguralo dovoljno sredstava da svi prijavitelji koji udovoljavaju određenim kriterijima budu sigurni da će dobiti sredstva bila bi znatno olakšana i ubrzana provedba natječaja. Ne bi bilo potrebno čekati da se ocijene sve prijave nego bi sve one koje udovoljavaju kriterijima išle u proceduru odmah bez čekanja da se ostale pregledaju – rekla je Kulić dodajući da bi se tako postupak ubrzao i olakšao za sve sudionike.

