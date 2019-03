Miroslav Mataušić: Frelimo čvarke vole u Bruxellesu i u Kini

S kruhom i lukom, uz čašu piva ili vina, čvarci su delikatesa kojoj rijetki mogu odoljeti. Ovaj tradicionalni proizvod koji nastaje topljenjem svinjske slanine posljednjih se godina ponovo vraća u modu, a za to je zaslužan i Miroslav Mataušić, čiji je obrt Frelimo iz Samobora lani proizveo, te na domaće i europsko tržište plasirao preko 74 tone čvaraka.

Jedan od glavnih Frelimovih aduta je vrlo moderno i praktično dizajnirano pakiranje čvaraka u limenci.

– Puno putujem i znam da se uz čvarke gledaju utakmice, planinari, druži s prijateljima… Zato sam osmislio pakiranje čvaraka u limenci. Namijenjeni su ugostiteljima, kao poklon, a postoji interes i za uključivanje u ponudu mini-barova unutar hotela. Ideja je moja, i zasad smo jedini koji tako pakiraju čvarke – navodi Mataušić.

Biznis je pokrenuo je 2003. godine, sve je krenulo iz garaže obiteljske kuće i proizvodnje masti za potrebe lokalnih pekara. Uz svinjsku mast, obitelj je pravila i čvarke koje su ponudili mesarima i otkrili da postoji veliki interes. Nitko u početku nije vjerovao da se od čvaraka može napraviti dobar biznis, u to je vrijeme svinjska mast bila na glasu kao nezdrava, no ta se gurmanska nepravda u međuvremenu ispravila.

Obrt je svoje domaće čvarke proizvedene prema tradicionalnoj recepturi počeo predstavljati na sajmovima u Hrvatskoj, poput Proizvoda hrvatskog sela i Rujanfesta, a zatim i na sajmovima u inozemstvu. Frelimovi čvarci našli su put i do Bruxellesa, gdje su tri puta osvajali priznanja Superior Taste Award. Postoji i težnja širenja u Kinu, gdje kupci izuzetno cijene i vole čvarke, no taj cilj još nije ostvaren zbog dugotrajne procedure ishođenja dozvola i certifikata za izvoz na kinesko tržište.

Frelimovi proizvodi trenutno se prodaju u Njemačkoj, Austriji, Švedskoj, Švicarskoj, Velikoj Britaniji, BiH i Sloveniji, a najveći su kupci trgovački centri i trgovine u Hrvatskoj, poput Konzuma, Metroa, Lonije, Interspara, Dione, i Vindije.

Staro je vjerovanje da ćete, sanjate li da radite čvarke, živjeti dugo i sretno. Samoborac Mataušić je svoje snove pretvorio u stvarnost. Najveći je specijalizirani proizvođač čvaraka u Hrvatskoj, njegov obrt uz članove obitelji broji četrnaest zaposlenih, a lani je ostvario preko 6 milijuna kuna prihoda. Sljedeći je cilj postati najveći izvoznik u zemlji.

– Cijeli sam život želio biti samostalni poduzetnik, a to sam i ostvario – kaže Miroslav. Najviše u poslu motivira ga kad njegove čvarke kušaju ljudi koji ih nikada nisu jeli i onda se ‘navuku’. – To su iskustva koja me najviše vesele i motiviraju da ustrajem na svom životnom i profesionalnom putu.

