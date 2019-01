Modularni hostel moguće je rješenje za smještaj sve većeg broja stranih i sezonskih radnika

Da u Hrvatskoj nema kvalitetnih rješenja za smještaj stranih radnika, pročulo se i u dalekoj Kini. Pa tako nikoga nije pretjerano iznenadila priča da China Road and Bridge Corporation (CRBC), kineski državni konglomerat koji će graditi Pelješki most, za radnike na tom projektu koji dolaze iz njegove zemlje doprema kruzer na koji bi ih smjestio. I doista to se činilo kao idealno rješenje. No iz zagrebačke podružnice CRBC-a uvjeravaju nas kako su našli bolje rješenje.

– Gradit ćemo poseban dom za naše djelatnike s obje strane obale Pelješkog mosta, a pripremamo i kontejnere koji su suvremeno opremljeni i prema svim zakonskim standardima. Na brodu će biti smješteni isključivo mornari – rekli su u kineskoj grupaciji, koja ne krije kako u Hrvatskoj nedostaje stručno obrazovane radne snage za specifične poslove u moru, što će morati nadomjestiti kineskim stručnjacima.

– Zapošljavanje će biti po fazama i očekujemo ukupno do tristotinjak stranih djelatnika – napomenuli su u CRBC-u.

I dok su se Kinezi snašli, što im i nije pretjerano teško jer im financijskih sredstava ne nedostaje pa taj trošak vjerojatno neće ni osjetiti, hrvatski poslodavci koji nedostatak domaće radne snage moraju pokriti strancima u popriličnim su problemima. Na posljednjoj sjednici Vlade u prošloj godini povećane su kvote za zapošljavanje stranaca na ukupno 65.100 No gdje sve te radnike smjestiti?

Načina ima, ali on ima cijenu. Tvrtke na Jadranu unajmljuju apartmane koji nisu atraktivni turistima.

Iznajmljivanje smještajnih kapaciteta za radnike sve je šarolikije čak i u Zagrebu, gdje se oglašavaju ‘pristojni apartmani i sobe za radnike’ od 700 do 2200 kuna po osobi na mjesec.

Smještaj mahom plaćaju poslodavci. Najbolje prolaze iznajmljivači koji uz smještaj nude i kuhane obroke, ali takvih je malo i plešu na ivici zakona i raznoraznih pravilnika.

Turističke tvrtke počele su graditi i otvarati hotele za smještaj sezonaca, a trend prihvaćaju i građevinari. Bilo bi toga mnogo više kad bi država poticala gradnju i uređenje smještajnih kapaciteta, kaže Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca, koja će Vladi to i predložiti.

S tim se slažu i u HGK, i primjećuju da ipak većina privatnih poslodavaca, primjerice izvođača radova u građevinskom sektoru, trenutačno nije u mogućnosti sagraditi veće smještajne kapacitete za svoje radnike, pa se poslodavci uglavnom služe unajmljivanjem postojećih sadržaja. Sada se već na tržištu mogu kupiti ili na leasing unajmiti tipski mobilno-modularni hosteli, montažne građevine koje se zbog svojih tehničkih rješenja i naprednog dizajna mogu i nadograđivati te postavljati u različitim položajima, ovisno o potrebi.

– Sudeći prema informacijama članica, njihovo korištenje još nije znatnije zaživjelo – napomenuli su u Komori.

Ipak, u Hrvatskoj je 2017. predstavljen prototip modularnog hostela koji se u tren pretvara iz kontejnera u smještaj za nekoliko ljudi s klima-uređajem i Wi-Fi-jem. Iz tvrtke Nearby Hostel kratko kažu da je projekt na ledu. Možda će ga nedostatak smještaja za strane radnike i sezonce odlediti…

