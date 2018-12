Moja karijera: Dimitrije Trbović – Obiteljska povezanost u poslovanju prednost je i nedostatak

– Sve je moguće, stvar je samo izbora – kaže nam je Dimitrije Trbović, predsjednik Uprave AutoZubaka. Kad smo ga upitali da nam ispriča neku anegdotu iz karijere, Trbović je otvorio s jednim internacionalnim poznanstvom.

“Ugledni profesor sa Stanforda upoznao me u razgovoru sa svojim životnim putem i ispričao priču o sebi u dvadesetim godinama kad je napustio fakultet da bi radio kao vodoinstalater jer je upravo zasnovao obitelj i bio mu je potreban plaćeni posao. Nakon toga ipak je završio fakultet, a danas je profesor na Stanfordu i Mark Zuckerberg jedan je od gostujućih predavača na njegovoj katedri. Važna lekcija koju iščitavam jest: ‘Sve je moguće, stvar je samo izbora.'”

Mantra u koju vjeruje predsjednik Uprave AutoZubaka je ‘Fokus u radu’. Upitan o tome koji su njegovi menadžerski postulati, rekao je da ako bi želio postulat pretvoriti u riječ, onda bi to bio ‘fokus’.

– Ali moram odmah reći da je fokus kao i mjera ‘Božja stvar’, jer katkad ste bliže, a katkad dalje od njega, pitanje je samo trenutka – bio je jasan Trbović.

Od tridesete u menadžmentu

Ušao je relativno rano u menadžerske vode, već s 30 godina bio je u srednjem menadžmentu. U zadnjih 15 godina koliko radi u AutoZubaku prošao je sve razine, a prvo mu je radno iskustvo bilo povezano s prodajom u programu Phaeton. Karijeru u AutoZubaku započeo je 2002. godine.

Predsjednik Uprave AutoZubaka pokušava obiteljsku povezanost u vrhu tvrtke neutralizirati koliko god je to moguće u poslovanju, da razina profesionalnosti bude onakva kao da obiteljske povezanosti nema. – Ponašamo se tako da se to u tvrtki ne vidi – tvrdi Trbović.

Na mjesto predsjednika Uprave, zaduženog za strateške ciljeve upravljanja Društvom te direktno za prodaju rabljenih vozila i cjelokupnu postprodaju, imenovan je 2013. Prije nego što je imenovan predsjednikom Uprave, obnašao je funkciju člana Uprave. Trbović je, inače, muž Žakline Trbović, najstarije kćeri Pave Zubaka. Oboje su ušli u Upravu 2007., a ona je i danas u Upravi zadužena za marketing.

– Obiteljska povezanost u poslovanju nekad je prednost, a nekad mana. Pokušavamo je neutralizirati koliko god je to moguće u poslovanju, da razina profesionalnosti bude onakva kao da obiteljske povezanosti ni nema. Ponašamo se tako da se to u tvrtki ne vidi – napomenuo nam je Trbović.

Nositelj je prestižne poslovne titule Master of Business Administration na Bledu i završio je 2015. godine ZEMP, in-house edukaciju za menadžment Zubak Grupe. Dobitnik je Volkswagenove ‘Zlatne značke’ i najmlađi dobitnik ‘Dijamantne značke’. Na svome karijernom putu nije imao jednog starijeg mentora nego kolektiv osoba jer je, kako nam je rekao, radio ili se susretao sa sjajnim ljudima i učio od boljih od sebe. Trbović ne dijeli kolege prema godinama, nego prema sposobnosti učenja i prilagodbe.

Milenijci samo na papiru

– Imam različita iskustva s godinama jer primjerice znam neke ‘milenijce’ koji su to samo na papiru, a s druge strane znam neke koji više pripadaju generaciji X, a koji se izvrsno nose s novim trendovima i shvaćaju promjene u društvu. Glavno je pitanje jesu li osobe spremne za promjene. Kada se prestane učiti, počinje pad, i u tom slučaju samo je pitanje brzine – konstatirao je Trbović.

Referirajući se na korporativne vrijednosti u tvrtkama, naglasio je da ne vjeruje da se vrijednosti mogu kvalificirati jednostavno kao nove.

– Potrebno je promotriti koje to vrijednosti tvrtka njeguje u svom DNK-u, odnosno što je tvrtka sama po sebi kada bi se ispričala vrijednost u jednoj rečenici i, nakon toga, ako zaista ima smisla isto treba interpretirati prema tržištu, zaposlenicima i slično. Smatram da svaka tvrtka ima neku svoju vrijednost koja čini njezino postojanje i poslovanje mogućim. Pitanje je je li to ispravno artikulirano. Stvaranje vrijednosti samo zato da bi dobro izgledalo na tržištu neće nijednu tvrtku usmjeriti prema rastu i razvoju. Drugim riječima, vrijednosti moraju biti iskrene jer onda imaju smisla – rekao je Trbović i istaknuo da ako pričamo o tome da se treba mijenjati i u skladu s tim i adaptirati vrijednosti, to je moguće, ali i to je tvrtkina originalna vrijednost.

