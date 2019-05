Multinorm: Dosta nam je prebrzog rasta, želimo stati na loptu

Multinorm, tvrtka koja se bavi konstruiranjem naprava i alata za zavarivanje za automobilsku industriju, osnovana je na obiteljskom imanju u Cerni krajem devedesetih. Poduzeće je raslo tolikom brzinom da je hala na imanju uskoro postala pretijesna. S pomoću strukturnih fondova proizvodni pogon preselio je u susjedno selo Gradište i sagradio tvornicu koje se ne bi posramio ni neki grad u Njemačkoj. U tvornicu je uloženo oko 36,5 milijuna kuna, a za nju je Multinorm 2018. dobio i posebnu nagradu ‘Lider invest’ za poticanje regionalnog razvoja projektom ‘Izgradnja proizvodno poslovne građevine sa trafostanicom i portirnicom’.

– Prebrzo smo rasli, po godišnjoj stopi od čak deset posto, pa u maloj i potpuno neprilagođenoj hali jednostavno nismo više mogli pratiti tempo narudžbi. Zato smo morali sagraditi potpuno novi proizvodni pogon u Gradištu u kojem danas radi 230 ljudi, a do prije četiri godine bilo ih je samo stotinu – kaže vlasnik i direktor Multinorma Alen Magdić.

Na upit osjeti li usporavanje s drugih tržišta, ne krije da posla ima manje i da će prihodi u ovoj godini biti na razini prošlogodišnjih, ali to je tako moralo biti, kaže. Ne mogu više pratiti rast kakav su imali, a i ne žele. Niti za to imaju radnu snagu niti imaju mogućnosti. No širenje proizvodnje na druge industrije ostaje u fokusu.

