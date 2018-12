Munjiza: Hoće li i Mercator s novim vlasnikom ući u utrku za kupnju Konzuma?

Vlasnik Plodina nije jedini koji se priprema za akviziciju Konzuma. Svi akteri u Hrvatskoj znaju da je to veliki izazov za postojeće maloprodajne lance u okruženju, komentira konzultant Dragan Munjiza intervju predsjednika Uprave Plodina Mile Ćurkovića za Novi list u kojem iskazuje namjeru za kupnjom Konzuma.

– Kako je sada novac jeftin, akvizicija mu ne bi u ovom momentu bila skupa. Druga je sad stvar ima li Ćurković internih znanja ili ima u planu angažirati agenciju koja će ispregovarati taj vrlo komplicirani ‘deal’. Potom je tu još jedno ključno pitanje, a to je ima li vlasnik Plodina ljude koje bi to znali voditi jer je strašna razlika u korporativnom upravljanju kada je u pitanju poslovanje vrijedno tri i devet milijardi kuna. Taj isti problem imao je i Ivica Todorić po preuzimanju Mercatora – podsjetio je Munjiza.

Dodaje kako je procijenjena vrijednost Konzuma oko 3 milijarde kuna od kojih se treba oduzeti iznos dugova. Međutim, zasad se ne zna kako će biti raspoređeni dugovi Agrokora te je vrlo nezahvalno govoriti o tome u kojim cjenovnim okvirima bi se takva akvizicija provela.

No, napominje da bi preuzimanjem Konzuma, Plodine došle do 13 milijardi prihoda godišnje, koliko je Konzum svojevremeno imao s Velprom.

Ćurković ne skriva ambiciju za kupovinom riječkog Brodokomerca. Imaju li Plodine kapacitet preuzeti Brodokomerc i Konzum, Munjiza taj odgovor ostavlja bankarima i financijerima, koji su tu, kako kaže, da korigiraju planove. No, ne čudi se zainteresiranosti za kupnju Brodokomerca koji ima fenomenalne, neuništive lokacije po gradu, od kojih su neke izgrađene i prije stotinu godina.

Upitan koliko je izvjesno da će kupac Konzuma biti Plodine, Munjiza navodi kako ima puno drugih kandidata koji bi se mogli naći u toj areni nakon što banke i rizični fondovi obave konsolidaciju i odluče prodati Konzum.

– Logično je da Konzum preuzme netko tko to može pretrpjeti, kao što je Spar ili grupacija lokalnih specijalista koji bi po kupnji Konzum podijelila na više dijelova. Također, logično bi bilo da ga preuzme netko tko ima sva tri formata trgovina. To na ovom tržištu jedini ima Spar. Spominju se i Tesco, koji je sada zbog brexita fokusiran na Veliku Britaniju, a u Srbiji je i Delhaize za kojeg je upitno bi li se htio proširiti na Hrvatsku. Ima tu i opcija da netko kupi Mercator pa da Mercator kupi Konzum. Nije za zanemariti to što Mercator sad jako dobro posluje – tumači član Uprave Lonije, koja bi se također u nekoj kombinaciji udruživanja lokalnih trgovaca poput Plodina, Lonije, Ultra Grupa, Gavranovića, Metss i drugih mogla naći u borbi za preuzimanje Konzuma.

Sve se to svodi na pitanje volje, novaca, znanja i ljudskih resursa, a upravo potonje je najveći problem. Kod hrvatskih kompanija pitanje je ima li dovoljno ljudi jer i sada u Konzumovim mrežama nedostaje minimalno 500 ljudi.

– Zasad nema favorita za akviziciju Konzuma. Jedini je favorit Spar jer mu leaseback ugovor omogućuje preuzimanja 40 posto lokacija najvećih trgovina Konzuma, ali i stoga što ima iskustva u takvom tipu poslovanja te bi mu to otvorilo vrata za širenje u BIH i Srbiju – zaključuje Munjiza.

Komentari