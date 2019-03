Najveći dioničar Zagrebačke burze Milan Horvat oslobođen i posljednje optužbe

‘Svečano i s ponosom objavljujem da sam danas oslobođen i posljednje optužbe vezane uz moje dosadašnje aktivnosti na hrvatskom tržištu kapitala’, objavio je na svom profilu na Facebooku Milan Horvat, direktor tvrtki Fima Plus i Eunex-C, koja je najveći pojedinačni vlasnik Zagrebačke burze.

Riječ je o sporu kojim se Horvata optuživalo za utaju poreza, a proces se vodio paralelno s optužbom u aferi Spice.

‘Sada sam prvostupanjski, nakon Podravke, oslobođen i u poreznom sporu i čekam drugostupanjske odluke te ću moći napokon zatvoriti to poglavlje svog poslovnog života i sve to ostaviti iza sebe’, napisao je Horvat. Kaže kako je njegovo proganjanje počelo davne 1993. godine kada su ga optužili za rušenje društveno-ekonomskog poretka Hrvatske. Tada je Horvat bio osnivač Varaždinske burze. Iako je ta prva optužnica odbačena, to nije spriječilo dolazak novih.

‘Nastavilo se s raznoraznim prijavama dušebrižnika hrvatskog tržišta kapitala, koji u trenutku nerazumijevanja svoje uloge i odgovornosti ili specifičnih partikularnih interesa uvijek angažiraju sud da preuzme taj njihov odgovoran skrbnički teret. Redom je sud Fimu i mene oslobađao od tih optužbi u sljedećim desetljećima’, zaključio je Horvat.

