Novi broj Lidera: Agrokor – Tko je potpisao, potpisao je

Uhićenje deset članova Uprave i Nadzornog odbora Agrokora nameće jedno od vječnih menadžerskih pitanja: gdje je granica lojalnosti vlasniku tvrtke. Svugdje u svijetu menadžer će često poslušati vlasnika usprkos tome što je svjestan da povlači krivi poslovni potez. No ako se utvrdi da su članovi Uprave i NO-a Agrokora kršili zakone, možemo reći da su prešli granicu lojalnosti vlasniku i postali slijepi poslušnici, najvjerojatnije u zamjenu za velik novac. No uz takav novac ide i rizik od istrage i zatvora, pišu Sergej Abramov i Edis Felić.

Neodlučni Plenković: Mandati državnih direktora od četvrtka do četvrtka

Članovi privremenih uprava pozorno prate priopćenja sa zatvorenih sjednica Vlade na kojima se donose kadrovske odluke. Tko nije smijenjen tog četvrtka, dobio je produžetak ‘mandata’ do sljedeće sjednice. Tvrtka je pak dobila novi tjedan hladnog pogona. Kako se direktori i tvrtke s time nose i nazire li se kraj ‘paralize u kadroviranju’ istražila je Ksenija Puškarić.

Ivana Bratanić: Iskorakom u Austriju Euroherc otvara nove poslovne perspektive

U analima hrvatskog tržišta osiguranja pod godinom 2017. zasigurno će stajati: prvi put u povijesti osiguravajuće društvo u hrvatskom vlasništvu registriralo se za rad u nekoj od razvijenih europskih država. Nakon što su ishođene sve dozvole od Hanfe i austrijskog regulatora FMA, natpis Euroherc Versicherung osvanuo je u ožujku u Beču, a nekoliko mjeseci poslije i u Grazu. Kako se rodila ideja za poslovni iskorak u Austriju i kakvi su planovi Euroherca otkrijte u intervjuu Tina Bašića s mr. sc. Ivanom Bratanić, koja je početkom godine preuzela čelno mjesto u tom osiguravajućem društvu.

Nova struktura gospodarstva: Turizam istiskuje industriju, poljoprivredu i građevinarstvo

Prerađivačka industrija, koja je u razvijenim zemljama kralježnica ukupnog razvoja, razvoja tehnologije i industrijskih znanja te zapošljava najviše radne snage, kod nas sve manje sudjeluje u BDP-u i dodanoj vrijednosti. Zato je krajnje vrijeme da se napravi ozbiljna razvojna industrijska strategija koja će nam biti vodič za reindustrijalizaciju, piše Manuela Tašler.

KFK: Sasvim neočekivana izvozna priča iz Rugvice

U serijalu priča o samozatajnim tvrtkama koje u tišini ostvaruju vrhunske rezultate Matilda Bačelić piše o KFK-u

(krov, fasada, konstrukcija). KFK, donedavno KFK Tehnika, tvrtka je o kojoj se u široj javnosti malo zna unatoč tome što je među najvećim europskim proizvođačima, a gradnjom staklane zaokružila je proizvodni proces i teži prema svjetskome vrhu.

Berislav Horvat: Zapadna su tržišta zasićena – poduzetnici, razmišljajte i o Istoku!

Naši poduzetnici koji se žele širiti u razmatranje trebaju uzeti gospodarstva i u ostalim dijelovima svijeta i ciljati tržišta u nastajanju, s većom perspektivom rasta, jer tada postoji i veći potencijal za zauzimanje konkurentske prednosti, kazao je Berislav Horvat, Country Managing Partner, EY Hrvatska u razgovoru s Tinom Bašićem.

Dinko Lucić: Mladi romanopisac potvrdio ambicioznost na čelu PBZ-a

Dok je najava povlačenja Bože Prke prošloga tjedna u poslovnom svijetu i medijima odjeknula kao grom iz vedra neba, imenovanje Dinka Lucića nakon niza godina u PBZ-u i Grupi Intesa Sanpaolo malo je koga iznenadilo. Više o njegovom liku u djelu saznajte u tekstu Aleksandra Tešića.

Varufakis: Adults in the Room – Moderna dokumentarna verzija Orwellove ‘Životinjske farme’

Svjedočenje bivšega grčkog ministra financija o pregovorima s vjerovnicima sjajno opisuje njegovu pronicljivost i naivnost te način funkcioniranja sustava iznutra. Priča je to o potonuću plemenite zamisli i prvotnog zanosa u kojoj se na kraju svinje usele u farmerovu kuću i postanu poput njega, piše Vanja Figenwald opisujući Varfakisovu knjigu Adults in the Room.

