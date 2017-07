Novi broj Lidera: Komunalni alarm – Hrvatska će morati ograničiti rast turizma

Turisti će u Hrvatskoj 2025. ostvariti oko 114 milijuna noćenja, što je gotovo 50 posto više nego danas. Za tu ‘vojsku’ treba hitno graditi infrastrukturu kako bi se smanjili prometni čepovi te kako se turisti i stanovnici ne bi ugušili u smeću i smradu neadekvatnog sustava odvodnje, piše Željka Laslavić u članku Komunalni alarm – Hrvatska će morati ograničiti rast turizma. Naša novinarka upućuje na to da i najvećeg obožavatelja Hrvatske nedostatno razvijena infrastruktura i godinama zanemarivane mane, mogu nepovratno otjerati. Između ostalog navodi primjer atraktivnog Dubrovnika gdje se turisti gužvaju s desecima tisuća izletnika s kruzera da bi prošetali zidinama, a nitko ih prije toga ne upozori da obvezno prije te šetnje negdje obave nuždu jer na zidinama postoji samo jedan zahod.

Amerikanci dolaze: Kapital iz SAD-a preko Hrvatske počinje i televizijski osvajati regiju

Usporedno s političkim aktivnostima, od uspravnice Jadran – Baltik do Inicijative triju mora, jača američki poslovni i medijski utjecaj u Hrvatskoj. Američki kapital putem kabelskog je TV kanala N1 profesionalno obradio Agrokorov pad, a sada sa zemaljskim kanalom Nove TV ima velike ambicije u cijeloj regiji. Ulaskom američke telekomunikacijske kuće United Group u vlasništvo slovenskog i hrvatskog portfelja CME-a, u kojemu je i Nova TV, nastavljaju jačati američkih ulaganja u Hrvatsku i Jugoistočnu Europu, piše Sergej Abramov.

Tomislav Matija Varga: Ulaganje u minikruzere isplativije nam je od online nastupa na inozemnim tržištima

Tomislav Matija Varga, čelni čovjek Atlasa, Adriatica.neta i Kompasa, u intervjuu s našim novinarom Sergejom Abramovom popričao je o trenutnom statusu Agrokorova ‘non-core’ biznisa, njegovoj mogućoj prodaji, turističkoj sezoni te planovima turističkih agencija iz Agrokorova portfelja.

Emil Tedeschi: Nije mi problem ako dokapitalizacijom u Atlanticu padnem ispod 50%

Prodajom dviju tvornica sportske i aktivne prehrane nakon pada prodaje i gubitka Herbalifea, ključnoga kupca, Atlantic stvara pretpostavke za nove akvizicije. U igri bi mogle biti Agokorove tvrtke, ali i mete na zapadnoeuropskom tržištu. Pritom Emil Tedeschi ne isključuje novu dokapitalizaciju, pa i pod cijenu da izgubi većinski vlasnički paket, piše Matilda Bačelić.

Usluge: 35 mjera za liberalizaciju reguliranih djelatnosti

Tržište ključa u očekivanju najavljene sveobuhvatne reforme koja će omogućiti europsku konkurenciju domaćim odvjetnicima, revizorima i mnogim drugim profesionalnim uslugama. “Zamislite situaciju da vaš omiljeni film prekida blok reklama, a u njima se pojavljuju lica, na primjer, Čede Prodanovića i Jadranke Sloković s porukom ‘Na meti ste Uskoka, javite nam se s povjerenjem’. Takve promidžbene poruke u Hrvatskoj dosad niste mogli vidjeti, jer se odvjetnici kod nas ne smiju reklamirati, ali to bi se uskoro moglo promijeniti. Reforma tržišta usluga, predstavljena u Nacionalnom programu reformu, dokumentu koji je ovog proljeća prihvatila Vlada Andreja Plenkovića, predviđa velike promjene u radu određenih reguliranih profesija i prenormiranih poslovnih usluga, a jedna od ‘meta’ je i odvjetništvo,” piše Ksenija Puškarić.

Nepogode: Država zbog populizma poticaje ne uvjetuje obveznim osiguranjem

Požari, ali i sve češće ekstremne vremenske prilike, nameću pitanje kako namiriti štete poljoprivrednicima. Bez obzira mislili mi kako država ne može ili ne želi sanirati nastale štete, valjalo bi razmotriti mogućnost da država zakonom obveže sve poljoprivrednike koji dobivaju novac od poticaja da osiguraju svoju proizvodnju. Tuča i mraz najčešći su razlozi za proglašavanje elementarnih nepogoda koje uzimaju ogroman novac. Pravila EU ne propisuju obvezno osiguranje, ali nitko ne priječi državama da uvedu svoje uvjete. Uz to, poljoprivrednicima se može subvencionirati do 65 posto premije, analizira Edis Felić.

Piet Verhoeven: Otvoreno laganje bumerang je koji vam se uvijek nekako vrati

Piet Verhoeven, sveučilišni profesor iz Amsterdama koji se specijalizirao za korporativnu i kriznu komunikaciju, a usto je član istraživačke skupine European Communication Monitora, o trendovima i problemima u korporativnoj komunikaciji razgovarao je s Vanjom Figenwaldom. “Izravno laganje nije dopušteno, koliko ga god bilo svuda oko nas. Komunikacija je uvijek pomalo i obmana, ali to je kompliciranije pitanje nego što se čini. Ipak, otvoreno laganje bumerang je koji vam se uvijek nekako vrati i to ne bi trebalo činiti nikada. Znači li to da morate uvijek reći sve što znate? Ne bih rekao, to je također pomalo igra. Ako ljudi nešto žele znati, moraju to pitati,” tumači Verhoeven.

Grčka: Nesebičnom pomoći Njemačka na grčkom dugu zaradila više od milijardu eura

S dolaskom ljeta i početkom turističke sezone i za napaćenu Grčku počele su stizati nešto ugodnije vijesti, premda je tamošnja ekonomija daleko od zdrave, a dug od održivog. Država će nakon tri godine izbivanja s tržišta kapitala (zadnji je put obveznice izdala 2014.) sljedeći tjedan pokušati izdati petogodišnje obveznice s obzirom na povoljnu situaciju na tržištu i dojam da su investitori u međuvremenu omekšali spram problematične južne članice. Detaljnije o ovoj zanimljivoj situaciji pročitajte u članku Vanje Figenwalda.

