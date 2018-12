Novotny o Fitchevoj procjeni: 2,5 posto rasta je zapravo stagnacija

Agencija Fitch dala je svoj sud – hrvatski kreditni rejting zadržan je na ocjeni ‘BB+’, uz pozitivne izglede, a procjenjuju i da će manjak proračuna biti 0,2 posto BDP-a, nešto više optimistična procjena od Vladinih 0,5 posto.

>>>Novotny: Za dinamičniji rast nužne su snažne privatne investicije

– Sve tri velike agencije ocjenjuju na sličan način trendove u hrvatskom gospodarstvu, stabiliziranje javnih financija, dakle ekonomski rast nije visok, ali stopa rasta postoji, ekonomija ima neku svoju usporenu dinamiku i javne financije su stabilizirane. Činjenica da je Hrvatska u Europskoj uniji omogućila je snižavanje rizika zemlje u cjelini, kamatne stope su niže, Agrokorov problem je transformacijom dugova u vlasničke udjele riješen, tako da su to sve komponente koje govore u prilog tezi da bi Hrvatska mogla u narednim godinama imati stabilne ekonomske procese bez turbulencija, ali i bez velikog rasta, kaže ekonomski analitičar Damir Novotny.

Fitch procjenjuje i da će rast hrvatskog gospodarstva od 2018. do 2020. iznositi u prosjeku 2,5 posto, zahvaljujući rastu osobne potrošnje i stabilnosti cijena i tečaja kune.

– I Europska komisija i Svjetska banka dali su slične procjene. S obzirom na jačanje potražnje i turističke potrošnje rekli bismo da je to sve skupa stabilno, ali stopa rasta od dva, dva i pol posto je zapravo stagnacija. Nema tu velikih očekivanja, niti agencije predviđaju da će se ekonomija robustnije kretati zato što nema na vidiku niti jedan snažniji eksterni šok kao pokretač, nijedne velike strane investicije, kao što se to dogodilo u Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj i Rumunjskoj. Takvih velikih zahvata neće biti, investicije nemaju tu dinamiku nego se sve vrti oko domaće potrošnje. S druge strane imamo utjecaj malo boljeg korištenja europskih fondova od strane onih kojima su fondovi alocirani, prije svega korisnika iz javnoga sektora. To sve skupa daje izglede pozitivnih kretanja u narednim godinama, ne osobito dinamičnih, ali stabilnih, ocjenjuje Novotny.

>>>Novotny: Istanbulska konvencija može snažno utjecati na ekonomski razvoj

Dodaje kako je anticipirano da će i situacija s Uljanikom utjecati na kreditni rejting i BDP.

– Jasno je da će garancije pasti na teret državnoga proračuna, ali je jednako tako jasno da državni proračun sa primarnim suficitom ove godine to može apsorbirati, tako da nekog velikog šoka oko javnih financija neće biti. Što se tiče samog utjecaja na BDP, Uljanikov proizvod, dosta novih vrijednosti koje proizvodi, je toliko mala da bitnije neće utjecati, zadržat će se radna mjesta. Radnici za koje nema mjesta u Uljaniku sigurno mogu naći mjesta u građevinskom sektoru, on traži nove radnike, ili u turističkom sektoru, kaže Novotny.

Komentari