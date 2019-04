Osnivač Crnog jajeta Hrvoje Bujas: e-trgovina raste, no mCommerce raste čak 3 puta brže

Umjetna inteligencija najveća je komercijalna prilika za današnju ekonomiju, a razvoj internetske trgovine u velikom je uzletu koji predvodi mobile i VR/AR tehnologija, neki su od naglasaka prvog dana konferencije WinDays u Šibeniku.

– Digitalna transformacija fundamentalno mijenja načine na koji kompanije koriste tehnologiju kako bi ostvarile rast u poslovanju i optimizirale radnu snagu. Umjetna inteligencija je najveća komercijalna prilika za današnju ekonomiju – istaknula je Tatjana Skoko, direktorica Microsofta Hrvatska, te navela zaključke recentnih istraživanja analitičkih kuća PWC, Economist Intelligence Unit i Ignite, prema kojima će, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, do 2030. godine biti ostvaren rast u globalnoj stopi BDP-a do 14%, a potencijalni doprinos globalnoj ekonomiji zahvaljujući umjetnoj inteligenciji do 2030. godine iznosit će 15,7 trilijuna američkih dolara. Prema tim istraživanjima, čak 90% izvršnih direktora diljem svijeta očekuje da će implementacija umjetne inteligencije u poslovanje pozitivno utjecati na rast njihovog poslovanja.

Jedan od primjera simbioze poslovnog svijeta i AI-ja je i softver tvrtke NEWTON Techologies Adria za pretvaranje govora u tekst koji je prilagođen i hrvatskom jeziku i već se primjenjuje u zdravstvu i pravosuđu u Hrvatskoj. Njega je predstavio direktor tvrtke Marko Poljak, dok je direktor odjela prodaje partnerskih rješenja u Microsoftu CEE Multicountry Tomaž Veljavec demonstrirao korištenje umjetne inteligencije na primjeru internetske trgovine. Osim što uspješno komunicira s korisnikom, chatbot te trgovine može odabrati koji dio stranice prikazati korisniku kako bi lakše pronašao što ga zanima. Dodatna opcija je spajanje online i offline svijeta, na način da chatbot može kupcu predložiti dolazak u stvarnu trgovinu.

Jedno od predavanja održao je i poduzetnik, koji je kao e-poduzetnik retail iskustvo stekao kroz dobro poznate projekte poput platforme Crno jaje, čiji godišnji prihod seže i do 45 milijuna kuna, Gohome.hr tražilicu nekretnina koja obuhvaća 7 zemalja, a trenutno radi i na startup projektima Osiguraj.me i Me.mum.

Usporedivši Searsov prvi katalog na svijetu i prvu ecommerce web stranicu Amazona, Bujas je istaknuo da su sljedeći koraci unutar takozvanog Future commercea personaliziranost, dostupnost i povezanost, uz vođenost mobile i VR/AR tehnologijom.

– eCommerce je u stalnom porastu, a mCommerce raste čak i do 3 puta brže. Kupci žele brže, jednostavnije i dostupnije, a na nama je cilj dati im što traže i upoznati ih i prije nego što donesu odluku o kupnji. Očekuje nas rat između etatizma i individualizma, a bojište je eCommerce – tvrdi Bujas.

