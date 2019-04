Osnivač norveškog fintech startupa objasnio zašto je Hrvatska idealna za lansiranje aplikacije Settle

Norveška tvrtka koja Auka odabrala je hrvatsko tržište za premijerno lansiranje aplikacije za plaćanje Settle. Pokazatelj je to da će tržište platnih usluga u našoj zemlji ove i sljedeće godine postati iznimno dinamično, potaknuto europskom direktivom PSD2 koja je širom otvorila vrata ulasku brojnih novih igrača na područje koje su dosad čvrsto u rukama držale banke. U razgovoru za Lider osnivač Auke Daniel Döderlein dao je svoje viđenje tržišta i objasnio što se može očekivati od Settlea.

Zašto ste izabrali Hrvatsku za premijerno predstavljanje Settlea?

– Hrvatska stoji vrlo dobro, prema kriterijima poput makroekonomske situacije, pristupa internetu, stopi upotrebe pametnih telefona, a prednost su također i prilike za partnerstva s bankama koje se žele pridružiti. Ovdje već imamo neke poslovne odnose i to Hrvatsku čini privlačnom za prvo predstavljanje aplikacije. Također, turistička ste zemlja, tu je prilika za našu aplikaciju. Gosti su često imućniji, imaju pametne telefone i gotovina im je problem jer moraju mijenjati valutu i imati je stalno sa sobom.

Što točno omogućuje Settle?

– To je zamjena za vaš novčanik. U aplikaciji imate sve svoje kartice i sve račune, što je najjednostavniji opis. Šire gledano, omogućuje vam upravljanje novcem, slanje i primanje novca, pregled sredstava u niz izvora financiranja te istraživanje i plaćanje usluga i robe. Aplikacija vam može reći što vam je sve u blizini, što se nudi, postoji li neka dobra ponuda baš za vas i omogućuje vam plaćanje unaprijed, odnosno da naručite nešto unaprijed, to platite odmah i da vas to onda čeka na prodajnome mjestu. Prednost je za trgovce to što aplikacija nudi siguran i jednostavan način primanja novca koji ne zahtijeva novi hardver jer trebate samo telefon. Postoji i hardver koji će biti kompatibilan sa Settleom, no on nije nužan za obavljanje transakcija.

Otvaranje bankarskog tržišta direktivom PSD2 značit će golemu fragmentiranost tržišta jer će se za iste ljude natjecati banke, startupovi i tehnološki divovi. Dobiti većinu korisnika u tim uvjetima čini se nemogućom misijom.

– Mnogo buke i fragmentacije zapravo je dobro za nas zato što tjera ljude da zauzmu stajalište, da odlučuju, bilo da je riječ o Keks Payu ili Settleu. Banka može nastaviti voditi račune, ali nema više klijentovu pozornost i zato će morati ponuditi neki novi, atraktivan kanal da bi je zadržala. Mislim da im se više isplati pridružiti Settleu nego ništa ne raditi dok ne dođe, recimo, Alipay i ukrade im sve klijente, zaključuje Döderlein.

