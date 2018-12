Pavić najavio vaučere: Država će svima plaćati cjeloživotno obrazovanje

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u idućim godinama traži način kako da zaustavi iseljavanje, iako je takav trend zabilježen u svim novim članicama Europske unije. Ministar Marko Pavić je na Liderovoj HR konferenciji posebno naglasio potrebu cjeloživotnog obrazovanja i najavio uvođenja vaučera po modificiranom francuskom modelu, u kojem taj trošak neće pasti na poslodavce nego će se koristiti sredstva iz Europskog socijalnog fonda.

– Iduće godine mogu najaviti pripremu vaučer sheme koja će ići u smjeru cjeloživotnog obrazovanja i promjenu paradigme Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji će se krenuti baviti i zaposlenima. Trenutno se ulaže 150 milijuna kuna u program prekvalificiranja, većinom za strukovna obrazovanja. Samo tri posto građana uključeno je u cjeloživotno obrazovanje – kaže Pavić

Naveo je primjer Francuske kao uspješnog modela provođenja cjeloživotnog obrazovanja koji će ga uvesti kao pravo svakog građanina.

– Francuzi uvode zakonsku obvezu da 1,68 posto prihoda, tvrtka mora uložiti u edukaciju zaposlenih. No to nije dobro zaživjelo jer je taj novac išao za doktorate i MBA-ove članova Uprava. Idu sa novom shemom prema kojoj će svaki zaposlenik, kroz mobilnu aplikaciju, moći će birati programe cjeloživotnog obrazovanja i za to će imati 500 eura godišnje. Moći će i akumulirati taj novac kroz deset godina, dakle skupiti 5000 eura za neki program – kaže Pavić. Najavio je da 2021. godine takav program želi pokrenuti i u Hrvatskoj, a bit će financiran od strane Europskog socijalnog fonda.

– Neće ići na teret poslodavca, nego iz tog fonda. Time želimo razvijati veću produktivnost i obrazovanje zaposlenika. To je vizija koju dijelim s vama – kaže Pavić.

Sredstva za samozapošljavanje

Tom je prilikom istaknuo i da su drastično povećana sredstva za samozapošljavanje, da je preko 6000 ljudi je samozaposleno u 2018., što je dvostruko više nego godinu prije, te dodao kako su povećani iznosi za osnivanje tvrtki, a pripravništvo ojačano.

– Za svakog pripravnika u privatnom sektoru država poslodavcima sufinancira 50 posto bruto 2 plaće bez gornjeg ograničenja visine plaće što poslodavcima otvara mogućnost da mladima u zanimanjima s dodanom vrijednošću ponude konkurentne plaće – rekao je Pavić.

Drugim riječima, ukoliko želite zaposliti IT inženjera i dati mu neto plaću od 10 tisuća kuna, pola bruto 2 tog troška prvih godinu dana pokrit će vam država.

-Ova mjera posebno je namijenjena mladima koji su izašli iz sustava obrazovanja i prvi puta ulaze na tržište rada – kaže Pavić.

Rekao je kako se mijenja paradigma Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Preko deset milijuna kuna za razvoj europskog socijalnog fonda može se povući kroz Operativni program ljudski potencijali.

– Kroz to financiramo 17.000 STEM stipendija. Sva istraživanja i potrebe govore da će financijska i digitalna pismenost biti ključni – rekao je ministar Pavić.

– Prvenstveni cilj nam je aktiviranje i zapošljavanje domaće radne snage zbog čega smo pokrenuli kampanju „Zaposli se u Hrvatskoj“ – ističe ministar Pavić.

S obzirom na to da poslodavcima treba ogroman broj ljudi, država je odlučila omogućiti da umirovljenici rade pola radnoga vremena bez utjecaja na stečenu mirovinu. To je bazen radne snage u koji će poslodavci mogu zagrabiti od prvog dana 2019. godine.

Komentari