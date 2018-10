Petrokemija prikuplja 450 milijuna kuna novog kapitala

Kutinska Petrokemija objavila je u ponedjeljak javni poziv na upis najmanje 40 do najviše 45 milijuna novih dionica, kojima planira prikupiti najmanje 400 do najviše 450 milijuna kuna novog kapitala, a upis dionica trajat će od 29. listopada u 8,30 sati do 31. listopada do 16,30 sati.

Dioničari Petrokemije još su na glavnoj su skupštini održanoj 9. srpnja donijeli odluku o povećanju temeljnog kapitala do najviše 450 milijuna kuna uplatom u novcu i izdavanjem novih dionica.

Svrha dokapitalizacije, kako je tada rečeno, prikupljanje je sredstava za investicije koje osiguravaju i unaprjeđuju proizvodnju, restrukturiranje i financiranje tekućeg poslovanja.

Petrokemija je danas objavila javni poziv kojim se pozivaju svi zainteresirani ulagatelji na upis novih dionica. Pojedini ulagatelj, kako se navodi u javnom pozivu, može upisati i uplatiti minimalno milijun novih dionica u iznosu od 10 milijuna kuna. Maksimalan broj Novih dionica koje pojedini ulagatelj može upisati i uplatiti je ograničen na ukupan broj ponuđenih novih dionica tj. na 45 milijuna dionica u iznosu od 450 milijuna kuna.

Razdoblje uplate za nove dionice jednako je razdoblju upisa – od 29. listopada od 8,30 sati do i uključujući 31. listopada do 16,30 sati. Ako upis i uplata novih dionica budu u cijelosti obavljeni prije isteka rokova određenih u javnom pozivu Uprava Petrokemije ovlaštena je zaključiti izdanje ne čekajući istek navedenih rokova.

Konačni iznos povećanja temeljenog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju dionica koje će biti upisane i uplaćene. Izdanje novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako u utvrđenim rokovima za upis i uplatu ulagatelji upišu i uplate najmanje 40 milijuna novih dionica

Uprava Petrokemije će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja novih dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica. Ako upis novih dionica ne bude uspješan, Petrokemija će u roku od sedam radnih dana po isteku krajnjeg roka za uplatu novih dionica, vratiti ulagateljima uplaćena sredstva.

Glavna skupština 31. listopada

Glavna skupština Petrokemije, koja je trebala biti održana 15. listopada, nije održana zbog nedostatka kvoruma te je najavljeno da će se održati u pričuvnom terminu 31. listopada, s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka.

Na dnevnom redu skupštine koja se trebala održati 15. listopada pored ostalog su odluke o opozivu i izboru novih članova nadzornog odbora te o izmjenama i dopunama odluke o povećanju temeljnog kapitala, koja je donesena 9. srpnja.

U izmjenama i dopunama odluke od 9. srpnja navodi se da, ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od tri mjeseca od zadnjeg dana za upis i uplatu novih dionica ili ranije, ako uprava uz suglasnost nadzornog odbora utvrdi neuspješnost izdanja novih dionica, upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagateljima bez odgađanja. U tom slučaju smatralo bi se da povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.

Petrokemija je u većinskom državnom vlasništvu, a dioničar s najvećim udjelom od 79,85 posto je Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP).

Horvat: U dokapitalizaciji žele participirati financijski i poslovni sektor, mirovinski fondovi i neka javna poduzeća

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat sredinom listopada rekao je da financijski i poslovni sektor, mirovinski fondovi i neka javna poduzeća žele participirati u dokapitalizaciji Petrokemije, ali da će svoju ozbiljnost pokazati kada ih se pozove na uplatu.

„U ovom trenutku i s aspekta Petrokemije traje intenzivna komunikacija prema Bruxellesu”, rekao je dalje Horvat te podsjetio da je Vlada, radi čišćenja bilance i pripreme dokapitalizacije, preuzela obveze Petrokemije u iznosu od 450 milijuna kuna. „Mi to želimo transferirati u vlasništvo. U jednom trenutku, kada se dokapitalizacijom dođe do kapitala, država će u konačnici ostati vlasnik ispod 20 posto”, kaže Horvat, dodajući da će država imati jednog člana u NO, ali neće inzistirati na participaciji u Upravi.

>>> Hrvatska pošta: Na Žutom kliku proizvode prodaje dvadesetak OPG-ova

“Dođe li do dodatnih 450 milijuna kuna svježeg kapitala kroz dokapitalizaciju i poduzmu li oni koji žele dokapitalizirati tvrtku novi ivnesticijski ciklus, koji se mora dogoditi početkom sljedeće godine, onda smatram i siguran sam da za Petrokemiju postoji perspektiva i šansa”, kazao je. Istaknuo je da je cilj, kada se pojavi privatni kapital koji želi na svoj način voditi poslovanje kompanije, da država sasvim izađe iz vlasništva.

Inače, u svibnju je Ina izvijestila o namjeri sudjelovanja u dokapitalizaciji Petrokemije s iznosom od 150 milijuna kuna te najavila da će namjeru iskazati zajedno s Prvim plinarskim društvom (PPD).

Krajem rujna, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) dopustila je koncentraciju kojom bi Ina i PPD ulaganjem u dokapitalizaciju kutinske tvrtke, a putem društva posebne namjene Terra mineralna gnojiva (TMG), neizravno stekli zajedničku kontrolu nad kutinskom tvrtkom.

