Potpisano strateško partnerstvo: Essperta i InfoDom Grupa udružuju snage

Strateškim partnerstvom startup Essperta, koji ima prepoznatljiv proizvod Performa 365, i InfoDom Grupa pripremaju se za regionalno liderstvo u procesu digitalne u transformacije i ‘top-of-mind’ podršci upravljanju promjenama za digitalnu transformaciju te za upravljanje znanjem unutar kompanija.

Essperta je hrvatski startup, osnovan 2015. koji ima jedinstvenu platformu za učenje i upravljanje znanjem – Performa 365 koja je u potpunosti integrirana s Microsoftovim tehnologijama. Essperta je usmjerena na potporu kompanijama u procesu kontinuirane transformacije, uz pomoć sustava za upravljanje znanjem. Koji su razlozi spajanja s InfoDom Grupom objasnio je osnivač i direktor Essperte mr. sc. Marko Pršić.

– Svaki startup kad sazrije i shvati da to što radi ima smisla na tržištu, traži način da brže raste i dođe do klijenata. Tu su dva modela: prvi je traženje investitora u cijelom svijetu, a drugi, u koji osobno vjerujem a rekao bih još uvijek je u ovoj niši u kojoj radimo, je traženje kompatibilnog partnera s kojim bismo mogli kompletirati ponudu. Ne bi nam pravi put bio pronalazak partnera koji bi financirao proizvod – sam proizvod ne daje uvijek kupcu ono što mu nužno treba. Promjene koje se događaju u procesu poslovanja nisu samo tehnološke, one se događaju i u konzaltingu. S obzirom na veliko iskustvo InfoDoma i prisutnost u regiji koju Essperta nema, a koja nam omogućuje upotpuniti ponudu i ubrzati razvoj platforme i krajnjim korisnicima dati pravu vrijednost. Financiranjem izvana dobili bismo samo jedan od ova tri aspekta do kojih nam je stalo – rekao je Pršić.

Essperta je dosad surađivala s Microsoftom, Hrvatskom poštanskom bankom, Učilištem Algebra, Carinskom upravom i Ministarstvom unutarnjih poslova, te s klijentima u Italiji i Sloveniji.

InfoDom Grupa kompanija postoji već 20 godina i bavi se IT rješenjima i biznis modelima, a ima klijente u Italiji, Sloveniji, Slovačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu, te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori i Kosovu. Fokus poslovanje Grupe je na digitalnoj transformaciji te integraciji i interoperabilnosti ICT rješenja za poslovne procese.

Prof. dr. sc. Slavko Vidović, osnivač i direktor InfoDom Grupe, prilikom povezivanja s Esspertom izjavio je:

– Ovo strateško povezivanje pokazatelj je da InfoDom Grupa zaista živi i ono što zagovara, a to je neprestana transformacija i razvoj. Essperta i InfoDom nastavljaju poslovati kao zasebni pravni subjekti, želimo da se osnažena Essperta nastavi razvijati na postavkama na kojima je nastala, uz mogućnost brzih zajedničkih reakcija i prilagodbe potrebama kupaca. Benefiti za obje kompanije vrlo su značajni, od strateške pozicije do razmjene iskustava u poslovnim modelima, poslovanja na novim tržištima do promjene organizacijske kulture.

Vidović i Pršić istaknuli su kako će u skoroj budućnosti opstati samo tvrtke koje budu imale izgrađen kapacitet brzog učenja i učinkovitog provođenja promjena, a kako navode InfoDom Grupa ima znanje za izgradnju tih kapaciteta, a Essperta tehnološku platformu koja ih podržava.

