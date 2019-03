Pravosuđe: Za razliku od Peveca mnogi su uspjeli izbjeći kaznu

Prošlo je devet godina od kada je Državno odvjetništvo podignulo optužnice protiv Zdravka i Višnje Pevec do presude Vrhovnoga suda na temelju koje su proglašeni krivima za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju. U presudi stoji da su krivi i za to moraju odgovarati.

No što je s ostalim ‘poduzetnicima’? U posljednja više od dva desetljeća, nažalost, imali smo prilike nagledati se kontroverznih poduzetnika i tajkuna koji su, u najmanju ruku, bili sumnjivi u tome jesu li ili nisu plaćali porez. Podignuto je nekoliko optužnica. Primjerice, 2010. Porezna uprava podignula je kaznenu prijavu protiv Nevenke Bečić, sestre Željka Keruma, zbog utaje poreza, ali optužnica je podignuta tek lani. Prije četiri godine podignuta je i optužnica protiv Josipa Klemma. Istraga je trajala godinu dana i Klemm je lani osuđen, nepravomoćno, na godinu dana zatvora. Taxi Cammeo također se nekoliko puta našao pod istragom zbog utaje poreza. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci 2010. podignulo je optužnicu, četiri godine poslije Cammeo je oslobođen. DORH je s optužnicama za utaju poreza kucao i na vrata bivšeg čelnika HNK Hajduk Fredija Fiorentinija i samoga kluba zbog zloporabe kojom su od države utajili više od devet milijuna kuna poreza i prireza.

DORH je optužio je Željka Žužića, vlasnika trgovačkog centra Solidum, za utaju 47,6 milijuna kuna poreza i nezakonito stjecanje 430 milijuna kuna vrijednih nekretnina. Nagodio se: šest mjeseci zatvora i sedam na uvjetnoj slobodi. DORH je 2016. optužio i kontroverznog poduzetnika Blaža Petrovića. Slučaj svih slučajeva jest onaj koji se sprema Ivici Todoriću koji je suočen s optužbama za malverzacije kojima je svoju bivšu tvrtku oštetio za 1,6 milijardi kuna.

– U ovakvim postupcima postoje, zapravo, dvije fronte. Prvu odrađuje Porezna uprava, koja u upravnom postupku pokušava dokazati malverzaciju i štetu za državni proračun. Ako to ne uspije dokazati ili nastupi zastara a da se država nije naplatila, Porezna uprava predlaže DORH-u pokretanje kaznenog postupka. To je druga faza ili drugi stupanj. Državno odvjetništvo pokreće istragu, podiže optužnicu i vodi slučaj prema suđenju pred kaznenim sudom. Razlog je takva postupanja to što je zastara u poreznom pravu relativno kratka i njezinim protekom nastupa nemogućnost naplate – objašnjava nam odvjetnik Daniel Pribanić.

Komentari