Prezadužen i nesposoban za plaćanje Uljanik ponovno odgodio stečaj

Iako su ispunjena oba uvjeta za stečaj – nesposobnost za plaćanje i prezaduženost, Trgovački sud u Pazinu nije u petak otvorio stečaj Uljanika d.d. te je odgodio ročište u sklopu prethodnog postupka radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka i novo zakazao za 17. svibnja.

Sudac Damir Rabar prihvatio je prijedlog predsjednika Uprave Uljanik grupe Emila Bulića da se pričeka odgovor odnosno konačna odluka potencijalnog kineskog partnera, koja bi trebala biti poznata za desetak dana.

Trgovački sud u Pazinu je prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad Uljanikom d.d. pokrenuo 6. ožujka. Prijedlog za otvaranje stečaja nad Uljanikom d.d. podnijela je Fina i to zbog evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana, u ukupnom iznosu od 28,2 milijuna kuna.

Privremeni stečajni upravitelj Uljanika d.d. Damir Majstorović je kazao kako je dug te tvrtke zadnjih mjesec dana povećan za oko 30 milijuna kuna te je, s 31,3 milijuna koliki je bio 8. travnja, narastao na 60 milijuna kuna.

Današnje ročište održano je nakon ovotjednoga posjeta izaslanstva China Shipbuilding Industry Corporationa Uljaniku i 3. maju i nakon što je ročište u sklopu prethodnog postupka radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka za Uljanik brodogradilište, zbog mogućeg kineskog angažmana u Uljaniku i 3. maju odgođeno za 13. svibnja.

Emil Bulić novinarima je nakon ročišta rekao kako se nakon odlaska kineskog izaslanstva iz Hrvatske još nije čuo s ministrom gospodarstva Darkom Horvatom te kako ne raspolaže ni s kakvom službenom informacijom.

“Nemamo još informacija iz Ministarstva gospodarstva, ministar se nije javio, ali mi neovisno o tome nastojimo raditi u dobroj vjeri. Nalazimo se u trenutku u kojem imamo veliki rizik stečajnog postupka, radi se o kratkom roku u kojem je potrebno donositi značajne odluke. Dobili smo još dva tjedna te sada moramo izraditi ozbiljan plan”, istaknuo je Bulić.

Osvrnuvši se na posjet potencijalnih kineskih partnera Uljaniku i 3. maju on je kazao kako su kineskom izaslanstvu prezentirani svi detalji poslovanja brodogradilišta u Puli i rijeci.

“Naglasak je stavljen na tehničke mogućnosti i referentnu listu brodova koje smo radili u povijesti. Kinezima je to interesantno, jer se radi o visokosofisticiranim gradnjama. No, oni su bili prilično suzdržani, bio je to njihov prvi posjet ovim brodogradilištima i nismo dobili pravu informaciju”, ustvrdio je Bulić dodavši kako je bilo teško očekivati da će do današnjeg ročišta biti poznata konačna odluka Kineza.

“Vjerujem da ćemo u idućih deset dana znati na čemu smo i doznati njihovu konačnu odluku”, rekao je Bulić.

Sindikati podržavaju odgodu

Odluku da se odgodi ročište za utvrđivanje pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad Uljanikom d.d. podržavaju i sindikati.

“U cijeloj priči, uz sve radnike grupe, najveći talac i najveća žrtva je ovdje 3. maj. Mi smo zagovarali da se donese odluka o stečaju Uljanika d.d. premda smo mišljenja da se treba dati još jedna šansa. Zadnji put apeliram da se konačno Vlada i Ministarstvo gospodarstva izjasne i kažu što će biti s 3. majem. Neka oni idu u Kinu, nemojmo čekati Kineze da nam opet dođu, ako treba mi ćemo skupiti novac za avionske karte”, rekao je Juraj Šoljić iz sindikalnog odbora 3. maja.

Upozorava da je Uljanik grupa “potencijalno velika socijalna bomba”. Nada se da su Kinezi ozbiljno zainteresirani za 3. maj jer bi to, smatra on, “bila najbolja varijanta za riječko brodogradilište”.

Povjerenik Sindikata metalaca Hrvatske u Uljaniku Đino Šverko današnju odluku suda smatra logičnom, jer, kako je rekao, “ako su sva Uljanikova društva dobila priliku, normalno je da i majka, odnosno glavno društvo, dobije priliku da u tih 15 dana odradi posao”.

“Pozivam resorno ministarstvo da se konačno javi, da se ne igramo skrivača. Vjerujte, sindikati su razmišljali ‘preskočiti’ današnje ročište kao izraz nezadovoljstva, no drago mi je da smo došli kako netko ne bi rekao da nas nije briga za Uljanik”, poručio je Šverko.

Predsjednik Jadranskog sindikata Boris Cerovac ponovio je kako su u cijeloj situaciji izigrani radnici.

“Informacije koje imamo dobivamo iz medija. To je dokaz Vladine brige za zadnju veliku industrijsku granu u Hrvatskoj. Odgovornost je od prvoga dana na Vladi i Ministarstvu gospodarstva, no očito su njima trenutno važniji europski izbori”, rekao je član Nadzornog odbora Uljanika Samir Hadžić.

Uljanik d.d. je Uljanik d.d. je krovno društvo Uljanik grupe i stopostotni vlasnik ostalih tvrtki u okviru grupe, uz izuzetak 3. maj Brodogradilišta u kojem je vlasnik 87 posto dionica.

