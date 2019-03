PROKURA: Sve što ste htjeli saznati o ovoj poželjnoj poziciji, a niste imali koga pitati

U Hrvatskim tvrtkama radi 14.901 prokurist. To je, najjednostavnije rečeno, poželjna pozicija. Prokurist ima sve ovlasti člana uprave, a nikakvu odgovornost. Želi li vlasnik tvrtke i ujedno njezin direktor i nakon umirovljenja ostati aktivan, najbolje je da postane prokurist jer mu mirovina neće biti uskraćena, a dobivat će i neku naknadu. Ipak, od početka ove godine zbog novih propisa dio prokurista-umirovljenika odustaje od te funkcije jer im je isplativije da postanu članovi uprava. No nije to jedini razlog da tvrtka imenuje prokuristu. Financijske institucije imenuju ih i zato jer članovi uprava trebaju dobiti suglasnost regulatora, dok se prokura može dodijeliti i bez suglasnosti Hanfe ili HNB-a.

Također, u nekim se tvrtkama svjesno izbjegava imenovati osobe za članove uprave te ih se imenuje za prokuriste. Naime, imenovanjem za člana uprave ta bi osoba imala i odgovornost za eventualne prekršaje, dok prokurist nema odgovornost. Prokura je pogodna i za tvrtke u stranom vlasništvu čiji su članovi uprave stranci, pa je angažman domaćeg menadžera (koji poznaje tržište) kao prokurista razuman potez, a da ga se pri tom ne optereti i njegovom odgovornošću.

U nastavku donosimo kratki vodič kroz prokuru.

Tko je prokurist i tko ga ovlašćuje

prokuru može dati samo uprava (ili direktor) tvrtke i trgovac pojedinac kao fizička osoba, a obrtnik ne može dati drugome prokuru

prokurist može biti samo fizička osoba koja je obvezna potpisivati tvrtku tako da ispod nje potpiše svoje ime s dodatkom iz kojeg se vidi da je riječ o prokuri (p.p. = per procura)

koliku će moć imati prokurist uglavnom ovisi o njegovom odnosu s vlasnikom, a ne o odnosu s upravom

Što prokurist radi i za što je odgovoran

sklapa ugovore i druge poslove ispred tvrtke, zastupa je i odgovara upravi, NO-u i skupštini

sudjeluje u formuliranju strateških ciljeva i poslovnih planova tvrtke

koordinira aktivnosti s nižim menadžmentom

nadzire poslovanje i aktivnosti unutar tvrtke

odgovara za zakonitost poslovanja tvrtke

Ograničenja za prokuriste

ne smije prodati ni opteretiti nekretninu, osim ako dobije specijalnu punomoć

ne smije davati izjave i poduzimati radnje kojima se započinje stečajni postupak ili drugi postupak koji dovodi do prestanka društva, osim ako dobije specijalnu punomoć

ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama pa čak i kada dobije specijalnu punomoć

interna ograničenja

Najčešći razlozi za dodjelu prokure

u stranim tvrtkama kada je predsjednik uprave (i članovi uprave) stranac, a za prokurista se postavlja domaći menadžer

u financijskim tvrtkama (bankama, osiguravajućim kućama, faktorinškim tvrtkama…), čije poslovanje nadziru HNB ili Hanfa, prokurista se imenuje ako on ne može dobiti licenciju od tih nadzornih institucija

kada se želi izbjeći odgovornost koju ima član uprave zbog eventualnih prekršaja

kada dotadašnji predsjednik ili član uprave (koji je najčešće i vlasnik tvrtke) odlazi u mirovinu, no ostaje u tvrtki da bi nadzirao posao

kada se angažira stručnjaka za određeno područje koji ima poslovne obveze u drugim tvrtkama ili je umirovljenik pa ne može ili ne želi napustiti već aktivni angažman ili status umirovljenika

kada tvrtka želi najprije provjeriti menadžerske kvalitete, može nekoga imenovati za prokurista, a kasnije ga postaviti za predsjednika ili člana uprave

kada je tvrtka podijeljena u nekoliko segmenata poslovanja, pa se za svaki segment imenuje prokurist, ali u tim slučajevima najčešće odluke donose zajedno s upravom

Prednosti prokure

skraćena procedura donošenja odluka

prokurist nije opterećen svojom odgovornošću ako pogriješi

pruža mogućnost starim članovima uprave da ostanu aktivni

omogućuje mladim menadžerima da uče posao

Nedostatak prokure

zloupotreba položaja u odnosu na upravu pozivajući se na autoritet vlasnika

