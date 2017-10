Revizija Agrokora: U 2015. nepravilno uknjižene vrijednosti u iznosu od 13,5 milijardi kuna

Ukupni gubitak operativnih kompanija iz Agrokor grupe, pokazalo je revidirano financijsko izvješće te kompanije koje upravo predstavlja izvanredni povjerenik Ante Ramljak, iznosio je više od 3,3 milijardi kuna. No, podaci za ovu godinu tek su početak priče, jer se do njih moralo doći ispravljanjem nepravilno knjiženih vrijednosti u operativnim kompanijama Agrokora iz prethodne 2015. godine u visini od 13,4 milijardi kuna. Pritom je najveći gubitak u 2016. (od 1,8 milijardi kuna) te najviša ispravljena vrijednost u 2015. (5 milijardi kuna) zabilježena u Konzumu d. d. Vrijedi napomenuti i da je u 2015. godini Konzum ranije izvještavao pozitivnu razinu kapitala od 2,5 milijarde kuna.

– Konzum je kompanija ima preko 3 milijuna različitih računovodstvenih stavki i sve smo te stavke morali provjeriti. Bilanca je negativna i ukupan kapital je negativan, no to ne znači da je Konzum kao kompanija na operativnoj strani loše poslovao. To govorim da ne unosimo nepotrebnu nervozu kod dobavljača i zaposlenika, ovo je rezultat otpisa koji se godinama skupljao i sad krećemo sa čistim računima. Na operativnoj strani Konzum je imao manju dobit nego što je bila prikazivana i tako je to bilo godinama. Ali to nije razlog zašto je Agrokor grupa dospjela u probleme. Najveći dio ispravljenih vrijednosti u Konzumu su udjeli i poslovanje Idee u Srbiji koja je 2015 godine prepuštena Mercatoru bez naknade, a knjižena je vrijednost od 3 milijarde kuna – rekao je izvanredni povjerenik Ante Ramljak.

Nepravilno knjižene obveze

U 2016., dakle, kompanije Agrokora obuhvaćene revizijom bilježile su gubitak, jer su morale ispraviti vrijednost nepravilno knjiženih obveza, uglavnom neplaćenih potraživanja unutar grupe te loše knjižena vrijednost Idee, prepuštene Mercatoru bez naknade. No, Ramljak je uvjeren da danas sve kompanije posluju dobro i da neće biti novih ispravaka vrijednosti, pri čemu je posebno istaknuo kompanije iz sekcija Poljoprivreda i Prehrana.

– Žetva je bila na nivou lanjske, prinosi su rekordni i nije bilo godine, vjerujem, koja je dosad bila toliko dobra te očekujemo da će u budućnosti kompanije iz grupe Poljoprivrede poslovati s odličnim profitom. U grupi Prehrana su najbolje Agrokorove kompanije i bez obzira na sve ispravke vrijednosti poslovanje u budućnosti im je neupitno. Da nije bilo Zakona o izvanrednoj upravi, bio bi game over, odnosno stečaj. Paralelno sa svim smo radili na restrukturiranju kompanija i prvih devet mjeseci rezultati su dobri, prometi se vraćaju na prošlogodišnji daje nam to nadu da će do kraja godine sve kompanije biti u pozitivnom poslovanju, tako da novih ispravaka neće biti i neće biti daljnjih gubitaka na kapitalu kompanija novim ispravcima. Sve ovo nam daje dodatni optimizam da u idućih šest mjeseci krećemo prema nagodbi i da ćemo je uspješno dovršiti – rekao je Ramljak.

Ispravke vrijednosti u potraživanjima od tvrtki unutar grupe je iznosio 50 posto. Ramljak je objasnio da je to bilo stoga jer se dio potraživanja doista i dogodio, ali i zato jer bi veći otpis značio loš signal drugim vjerovnicima i budućim kreditorima. A hoće li biti i kaznenih postupaka? I kako komentira Todorićeve navode da su poslovne politike mijenjale knjigovodstvene standarde?

– Ne znam kako su poslovne politike mogli mijenjati propisane međunarodne revizorske standarde. Ne možete mijenjati računovodstvene standarde ako je i bilo promjene poslovne politike. Kad završimo konsolidirano, odlučit ću hoćemo li podnijeti kaznenu prijavu, istražitelji DORH-a upoznati sa svim ovim brojkama – kazao je Ramljak.

