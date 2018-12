Ruža Tomić Fontana za Lider: Potrošači više ne žele birati između zdravlja i uživanja

Coca-Cola ove godine slavi pedeset godina od početka poslovanja i proizvodnje u Hrvatskoj. Tijekom tih pola stoljeća čvrsto smo se povezali s domaćim potrošačima i zajednicom nastojeći pridonijeti ne samo hrvatskomu gospodarstvu nego i društvu. Pozitivni trendovi kao što je rast BDP-a, koji je primarno podržan jačanjem osobne potrošnje, donijeli su pozitivne trendove i u sektoru u kojem mi poslujemo. Tako promet u trgovini na malo raste već 49 mjeseci zaredom, kao i raspoloživi prihodi potrošača i kućanstava, a samim time raste i indikator pouzdanja potrošača (engl. Consumer Confidence Index – CCI).

Znatan dio prihoda ostvarujemo u ugostiteljstvu i turizmu i zato pozdravljamo četvrtu uzastopnu uspješnu turističku godinu s iznimnim rastom visokosezonskog ljetnog, ali i cjelogodišnjeg urbanog i ruralnog turizma. Iako važan izvor prihoda, turizam je i veliki izazov, s obzirom na to da je njegov udio u BDP-u jako visok, točnije jedan je od najvećih u Europi. Jedna slabija turistička godina dovest će ne samo do manje prihoda turističkom sektoru, već i do pada potrošnje, koja je, kao što smo vidjeli, jedna od glavnih uzdanica našeg BDP-a. Smatramo također da treba intenzivirati napore na poreznom rasterećenju turističkog i ugostiteljskog sektora, kao i sektora koji su povezani s njime. Tako će se omogućiti održivo reinvestiranje u budućnost.

Uza svakodnevne izazove vezane uz makroekonomsku situaciju treba svakako voditi računa i o demografskim trendovima. Podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju kako populacija stari, a uz to se i znatno smanjuje, zbog migracije ekonomski aktivnih dobnih skupina od 20 do 39 godina. Procjenjuje se da je godišnji odljev takvog stanovništva otprilike sedamdeset tisuća, što znači da se populacija od 2015. do danas smanjila za sedam posto aktivnog, radno sposobnog stanovništva, ujedno i naših potrošača.

Ciljani projekti za izvrsnost

Nedostatak kvalitetno obrazovane radne snage jedna je od većih prepreka za daljnji razvoj sektora ugostiteljstva i turizma i mi stavljamo svoje potencijale u službu kvalitetnijega obrazovanja mladih u turizmu i ugostiteljstvu na njihovu korist, ali i korist svih poslodavaca koji, kao i mi, ostvaruju prihod u tom sektoru. Imamo bogato i široko znanje o ugostiteljskome kanalu te najnovijim svjetskim trendovima i rado ga dijelimo s našim

Jedan od sigurnih trendova za iduću godinu daljnji je rast premium proizvoda. Primjećujemo i sve veću želju kupaca i potrošača za unikatnim načinima posluživanja – kaže Tomić Fontana.

kupcima i drugim zainteresiranim dionicima te ćemo se na tome području i dodatno uključiti. Potkraj rujna organizirali smo s Rudolfom Štefanom i zakladom Budi Foodie prvi humanitarni marendin s ciljem prikupljanja sredstava za obrazovanje i stručno usavršavanje mladih talenata u gastronomiji. Osim te suradnje, koju ćemo zasigurno nastaviti i u idućoj godini, pripremamo i jedinstven obrazovni program koji će mladima zainteresiranima za rad u ugostiteljstvu omogućiti stjecanje znanja koja odgovaraju na potrebe poslodavaca iz toga sektora te prate najnovije svjetske trendove u turizmu i ugostiteljstvu. Takvim ciljanim projektima želimo osigurati platformu za stvaranje izvrsnosti u hrvatskom ugostiteljstvu i turizmu te pritom surađivati s obrazovnim institucijama te drugim dionicima iz javnog i privatnog sektora.

Svakako nam je drago da je vidljiv porast potražnje za usavršavanjem znanja o brendovima, navikama potrošača i ritualima serviranja hrane i pića, a mi smo stručnim kadrom s upravo tim znanjima i sami obogatili naš tim.

Dodatno, kako bismo pomogli rješavanju jednog od gorućih problema društva, a to je visoka stopa nezaposlenosti mladih i iseljavanje, u 2017. najveći dio sredstava namijenjenih zajednici uložili smo u projekt Coca-Colina podrška mladima, koji se nastavio i u ovoj godini, a svakako nam je u planu i za iduću. U sklopu tog projekta omogućavamo dodatnu besplatnu edukaciju mladim ljudima s ciljem povećanja njihove zapošljivosti i sa željom da im pomognemo izgraditi uspješnu karijeru i život u Hrvatskoj. Naša očekivanja su da na takvim programima cijelo društvo sustavno treba raditi.

Potrošači traže odgovorno poslovanje

S aspekta trendova i preferencija potrošača, predviđamo da će se nastaviti trend u kojem potrošači više ne žele birati između zdravlja i uživanja, a od brendova traže odgovorno poslovanje i društveni utjecaj. Naši potrošači također vole inovacije – bilo u novim okusima bilo njihovim kombinacijama, ali i vrijednosti dodanih proizvodu. Prilagođavamo svoju dugoročnu strategiju novom vremenu te nastojimo biti tvrtka s pićima za svaku prigodu, 24 sata na dan. Stoga očekujemo sve snažniji rast novih okusa, pakiranja i dodane vrijednosti te na neki način brisanje granica između pojedinih kategorija pića. Primjerice, biljni su napitci iznimno popularni i taj tržišni segment raste eksponencijalno, stoga je odnedavno na hrvatskome tržištu prisutan i naš biljni napitak AdeZ. Kupci će sve više od dobavljača tražiti rješenja kako sustavno povećavati prihode putem multi-category pristupa, što je očito u trendu miješanja alkoholnih i bezalkoholnih pića, u čijoj smo distribuciji već više od osam godina. Kvaliteta proizvoda uvijek nam je na prvom mjestu, što naši potrošači i kupci znaju vrednovati. Istodobno potrošači nisu neosjetljivi na cijenu proizvoda. Stoga se u našem portfelju mogu naći proizvodi za cjenovno osjetljive kupce, ali i za one kojima cijena nije glavni čimbenik prilikom donošenja odluke o kupnji. Naime, jedan od sigurnih trendova koje predviđamo za iduću godinu je daljnji rast kategorije premium proizvoda. Na taj ćemo izazov, osim dosadašnjom ponudom premium Schweppes tonika i alkoholnih pića, odgovoriti i drugim inovacijama. Primjećujemo i sve veću želju kupaca i potrošača za unikatnim načinima posluživanja, što ćemo rado podržati.

Kako bismo i dalje bili jedan od omiljenih brendova hrvatskih potrošača, nastavit ćemo pratiti njihove želje i navike, ali i prilagođavati komunikaciju od tradicionalnih prema novim, digitalnim komunikacijskim kanalima te od tradicionalnog prema novom, digitalnom jeziku mladih potrošača. 

