RWE zaključio tromjesečje s većom neto dobiti, Innogy među pozitivnim faktorima

Njemački energetski div RWE izvijestio je u ponedjeljak da je prvo tromjesečje zaključio s višom neto dobiti, izdvajajući među pozitivnim utjecajima mrežno poslovanje podružnice Innogy.

>>>RWE: U struji će ostati drugi, ali u plinu želi biti prvi

U razdoblju od siječnja do ožujka kompanija je poslovala s neto dobiti od 946 milijuna eura, što je 10 posto više no što su zabilježili u istom razdoblju prošle godine. Prihodi su im pak smanjeni 2,7 posto, na 13,3 milijarde eura. Prilagođena operativna dobit također je pala, i to 6,5 posto, na 2,1 milijardu eura, u kontekstu manjih prihoda od proizvodnje struje.

Iz RWE-a ističu kako i dalje očekuju da će u cijelog godini uspjeti povećati prilagođenu neto dobit na milijardu do 1,3 milijarde eura, u odnosu na 800 milijuna koliko je iznosila u 2016. godini.

Godišnja operativna dobit trebala bi se kretati u rasponu od prošlogodišnje 5,4 milijarde do 5,7 milijardi eura, procjenjuju u kompaniji koja posluje i u Hrvatskoj.

>>>Pod pritiskom ‘izvanrednih tereta’ RWE zaključio 2016. s gubitkom od 5,7 milijardi eura

RWE je vlasnik najvećeg broja termoelektrana na ugljen u Europi pa su posebno osjetljivi na subvencioniranu konkurenciju koja proizvodi struju iz obnovljivih izvora. Subvencije su rezultat odluke Njemačke o prijelazu na čišće oblike energije.

Poput konkurenta EON-a, i RWE je izdvojio odjele obnovljivih izvora i upravljanja mrežama u samostalnu kompaniju pod imenom Innogy, dok su termoelektrane na ugljen i plin i nuklearne elektrane ostale dio izvorne organizacijske strukture.

Dionice Innogyja uvrštene su u kotaciju Frankfurtske burze iako je kompanija i dalje u većinskom vlasništvu RWE-a.

Krajem prošlog tjedna Innogy je izvijestio da im je neto dobit u prvom tromjesečju podupro odjel upravljanja mrežama dok im je uteg bio slabiji rezultat odjela obnovljivih izvora, zbog izostanka jačih vjetrova tokom zime. Potvrdili su ujedno prognozu prema kojoj ove godine očekuju prilagođenu neto dobit od 1,2 milijarde eura, što je nešto više no što su zabilježili prošle godine.

Komentari