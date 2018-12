Sentimentalbajker Duško Ilijević: Ne znam i ne mogu su izgovori, a ne odgovori

– Mi se svakako trudimo pokazati domaćoj javnosti da se itekako može živjeti od rada rukama, stvaranjem nove vrijednosti i vraćanjem proizvodnje natrag u naše tvornice. Ako mogu reći, to je isto jedan od načina poučavanja – svojim primjerom pokazati da se može. Na kraju krajeva “ne znam” i “ne mogu” su izgovori, a ne odgovori. Potrebno je samo malo volje i energije da se krene i dođe do rezultata. Valja istaknuti da nas u ovom poslu ne motivira zarada nego strast za proizvodnjom i ljubav prema lijepim stvarima, kazao je u uvodu Duško Ilijević, čovjek koji je odgovoran i koji stoji iza brenda Sentimentalbikes. Riječ je o ručno izrađenim vintage motoriziranim biciklima, koji su svoje klijente već pronašli i na svjetskoj i regionalnoj sceni.

Kada hobi postane ozbiljan posao, teško se može pogriješiti. Tako je bilo i s Duškom koji je radio kao odgajatelj, ali ga je jedan „zimski projekt“ usmjerio u sasvim drugom pravcu.

– Projekt mi je bio preraditi cruiser bicikl u motorizirani bicikl. To sam i napravio i kako sam ga dosta vozio, ljudi su ga primijetili i počele su mi stizati prve narudžbe. Kao je broj klijenata rastao, morao sam otvoriti tvrtku, i tako je tvrtka nastala SentiMental j.d.o.o., kaže Ilijević. Početak je bio „čupav“ i bez prijatelja varioca, lakirera i tokara, Ilijević ne bi uspio.

– Nakon nekog vremena, taj sistem „pomozi prijatelju“ se morao unaprijediti te se pokazala potreba za ozbiljnijim pristupom i kreiranjem proizvoda koji bi bio core business i koji bi pridonio samoodrživosti kompanije. Ove godine, nakon pojavljivanja na Zagreb Auto Showu i premijere prvog električnog mopeda koji sam dizajnirao – EXPERIMENTA – nastala je i nova tvrtka koju sam pokrenuo s partnerima iz Daruvara; nazvali smo ju po mopedu EXPERIMENT. Sada u pogonu imamo praktički sve što nam je potrebno za proizvodnju – od bravarije, obradnih centara, pjeskarenja i plastifikacije, do razvojnog odjela, logistike, računovodstva, i onog najbitnijeg kvalitetnih vrijednih ljudi koji su prepoznali potencijal proizvoda koje SentiMental, i ja kao dizajner, stavljamo na tržište“, priča Ilijević.

Sada SentiMental zastupa oko trinaest svjetskih brandova kojim upotpunjujemo svoju ponudu i krajnje zadovoljstvo klijenata, a uz novu tvrtku EXPERIMENT, SentiMental djeluje kao posebna custom shop divizija za klijente koji dodatno žele začiniti proizvod koji naručuju.

– Trenutno je napravljeno šest prototipa. Prvi na žalost nije preživio, ali je uvelike pomagao da se rodi drugi, koji je i predstavljen na Zagreb Auto Showu. Nakon njega smo izradili još četiri od kojih su dva već kod svojih novih vlasnika, a još dva spremamo za izradu ovih dana – jedan za klijenta iz Samobora, drugi za klijenta iz Sacramenta, kaže Ilijević pa dodaje: „EXPERIMENT je električni moped – kroz zadnje mjesece je postalo jasno da je to kategorija u koju će se najbolje globalno pozicionirati i već mjesecima pripremamo papirologiju za homologaciju proizvoda. Pokreće ga tzv “hub” motor snage 2.5 kW smješten u zadnjem kotaču. Domet prototipa se kreće oko 50ak kilometara po punjenju (koje traje do 6 sati), ali ubrzano radimo na povećanju autonomije i skraćivanju vremena punjenja. Težak je oko 45 kilograma i najveća mu je brzina 45 km/h. Predviđena maloprodajna cijena će biti oko 45.000,00.- kn i proizvodit ćemo ga u limitiranim edicijama gdje će svaka proizvodna godina imati svoje specifično dizajnersko obilježje. Također paralelno s izradom potrebne dokumentacije za stavljanje vozila u cestovnu upotrebu razvijamo globalnu mrežu partnera za distribuciju. Za sada su to Nizozemska, Italija, Francuska, Dubai i Kalifornija u kojoj ćemo najvjerojatnije stvoriti logističku bazu za prodaju u SAD-u.”

Što se tiče hrvatskog tržišta, ono je za ovakav ekskluzivan proizvod premalo, ali klijenti i interes postoje. „Dobra vijest je da ćemo na tržište ponuditi i bicikle koje sam dizajnirao, a koji će se moći kupovati po komponentama ili kao gotovi bicikli ili kao bicikli s pomoćnim elektro pogonom. U toj najjačoj opciji (sa strujom) planiramo imati cijene do 50% iznosa serijskog EXPERIMENTA, dakle oko 23.000,00. kuna, što bi moglo biti prihvatljivije za domaće tržište.

– Mi svoje proizvode baziramo na dizajnerskim značajkama, prije nego na tehnološkim. To je način na koji se obraćamo našoj ciljanoj publici koja koketira sa segmentom premium vozila i luksuznih proizvoda. Klijentima donosimo dašak tog svijeta i stila života, i na neki način, kreiramo ekstenziju njihove osobnosti. Rado surađujemo s domaćim tehnološkim tvrtkama koje se bave digitalnim i tehničkim rješenjima za ovakva vozila. Premalo smo tržište da bismo se gledali kao konkurenti, kaže Ilijević.

U budućnosti, plan Ilijevića je uvesti još modela u proizvodnju, ali i napraviti dječji drveni balans biciklić, koji bi bio smanjena verzija modela Sterling. „Najvažniji cilj koji moramo savladati što prije je svakako dovršavanje homologacijskog postupka, a onda se kreće u osvajanje tržišta. Početkom godine postavljamo i novu web stranicu (www.experiment-all.com) i nove profile na društvenim mrežama koji su se pokazali kao odlična platforma za direktno targetiranje i komunikaciju s pratiteljima i klijentima. Dugoročno gledano otvoreni smo i za druge tipove suradnji, pa možda čak i umrežavanje s kvalitetnim partnerima ili investitorima, upita ima mnogo, samim tim i prilika. U idućoj godini velik trud ćemo ulagati i u međunarodnu promociju proizvoda i prezentaciju na sajmovima od kojih ću rado izdvojiti one u Las Vegasu, Dubaiju, ali i na bitnijim sajmovima struke i industrije u EU”, zaključuje Duško Ilijević.

